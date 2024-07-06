Известно, что можно практически полностью уничтожить флот противника относительно недорогими средствами. Тайвань должен следовать этой тактике, говорится в докладе Центра новой американской безопасности (CNAS).
Автономные, нагруженные взрывчаткой дроны-катера могут стать эффективным щитом против сил вторжения из Китая, которым нужно будет преодолеть всего 180 километров, чтобы пересечь пролив.
Боб Уорк, бывший заместитель министра обороны США, убежден, что десятки дронов могут превратить Тайваньский пролив, также известный как Формозский пролив, в «ад». Речь идет не только о морских дронах, но и о тех, которые могут летать. Преодолеть барьер атакующих дронов и ввести войска на Тайвань «станет настоящей проблемой» для китайцев.
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По данным CNAS, дешевые дроны уже спровоцировали революцию в военном деле и показали свой потенциал, но нужно также готовиться к оборонительным мерам. Прежде всего, различные электронные системы рассматриваются как лучший метод остановить дистанционно управляемые или автономные дроны. Также возможно использование оборонительных дронов.
«Но нужно ли сражаться с 50 дронами с помощью 100 дронов?», - цитирует USNI News слова Эндрю Метрика из CNAS.
По его словам, лучше обратить внимание на расходы. Решающим фактором применения дронов-камикадзе, которые в случае успешного использования уничтожаются, является развитие производственных мощностей. Только если удастся быстро и дешево заменить уничтоженные дроны новыми, можно развить определенную систему обороны.