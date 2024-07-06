По мнению военных экспертов, недорогие автономные катера-дроны превратят Тайваньский пролив в «ад».

Известно, что можно практически полностью уничтожить флот противника относительно недорогими средствами. Тайвань должен следовать этой тактике, говорится в докладе Центра новой американской безопасности (CNAS).

Автономные, нагруженные взрывчаткой дроны-катера могут стать эффективным щитом против сил вторжения из Китая, которым нужно будет преодолеть всего 180 километров, чтобы пересечь пролив.

Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), автономные катера-дроны ВМС США. Фото: ВМС США

Боб Уорк, бывший заместитель министра обороны США, убежден, что десятки дронов могут превратить Тайваньский пролив, также известный как Формозский пролив, в «ад». Речь идет не только о морских дронах, но и о тех, которые могут летать. Преодолеть барьер атакующих дронов и ввести войска на Тайвань «станет настоящей проблемой» для китайцев.

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По данным CNAS, дешевые дроны уже спровоцировали революцию в военном деле и показали свой потенциал, но нужно также готовиться к оборонительным мерам. Прежде всего, различные электронные системы рассматриваются как лучший метод остановить дистанционно управляемые или автономные дроны. Также возможно использование оборонительных дронов.





«Но нужно ли сражаться с 50 дронами с помощью 100 дронов?», - цитирует USNI News слова Эндрю Метрика из CNAS.

По его словам, лучше обратить внимание на расходы. Решающим фактором применения дронов-камикадзе, которые в случае успешного использования уничтожаются, является развитие производственных мощностей. Только если удастся быстро и дешево заменить уничтоженные дроны новыми, можно развить определенную систему обороны.