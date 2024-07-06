Стало известно, в пользу каких истребителей ВВС откажется от престижного проекта NGAD.

Текущие планы ВВС США предусматривают, что истребитель шестого поколения NGAD отправится в свой первый полет в 2028 году. Если проект будет отменен (по мнению экспертов по вооружениям, это становится все более вероятным), потребуется альтернатива.

Концепт самолета-невидимки. Фото: Northrop Grumman

Если ВВС будут придерживаться графика, NGAD станет первым в мире истребителем шестого поколения, стоящим на вооружении. К все еще слабо определенным возможностям истребителя шестого поколения относятся:

Функции скрытности и внутренний оружейный отсек

Функции для воздушного боя и наземных атак

Функции для радиоэлектронной борьбы

Расширенные возможности передачи данных и передача данных непосредственно на спутники

Опционально самолет может работать удаленно и, по крайней мере, частично автономно с использованием искусственного интеллекта

Дисплей на шлеме подключен к внешним камерам, поэтому пилот может видеть «сквозь самолет» и получать круговой обзор на 360 градусов

Адаптивный двигатель

Передовые меры противодействия, такие как постановщики помех, инфракрасные ослепители и дополнительное энергетическое оружие - например, для уничтожения приближающихся ракет с помощью лазеров

Вполне возможно, что вместо NGAD будет представлен модернизированный F-35A, который заменит устаревший F-22. Теоретически ВВС могли бы закончить разработку двигателя NGAD и установить его на новые F-35.

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Первоначально для F-35A хотели установить адаптивный двигатель, но от него пришлось отказаться по соображениям стоимости. Технология двигателя может быть использована во многих других самолетах и дронах.

Помимо нового двигателя, еще одним ключевым требованием NGAD является совместимость нового истребителя-невидимки с CCA — Collaborative Combat Aircraft. В рамках этой программы параллельно с NGAD разрабатываются автономные ведомые дроны. В отличие от предыдущих боевых дронов США, таких как MQ-9 Reaper, по крайней мере один дрон CCA будет иметь форму истребителя-невидимки. Это необходимо для того, чтобы они могли действовать совместно с NGAD и поддерживать ее пилотов-людей в воздушном бою и наземных атаках.

Ожидается, что CCA также будет совместим с F-35A ВВС. Это еще раз доказывает, что ВВС могут отказаться от NGAD в пользу F-35A.

ВВС могут сделать CCA совместимым с F-15EX

F-15EX — двухместный самолет. Офицер по вооружению может давать команды дронам и просматривать их разведывательные данные, чтобы пилот мог сосредоточиться на полете. NGAD решило бы эту проблему посредством частичной автономии. Если пилот отвлекается на другие задачи, ИИ в самолете может взять на себя управление и действовать самостоятельно в случае опасности.

Возможно, ВВС разработают другой истребитель-невидимку вместо NGAD. Например, двухместный самолет на базе F-35 с адаптивным двигателем. Но это будет дорого и концептуально не заменит F-22, а скорее будет смесью F-22 и F-15EX.

Другой вариант – более тесное сотрудничество ВВС с ВМС США. У них есть своя программа с F/A-XX, в основном для авианосцев. Планируется, что F/A-XX заменит F/A-18 и F-35C с 2030 года.

Концепт Boeing F/A-XX с дроном. Фото: Boeing

Военно-морской флот уже участвует в проекте NGAP, поэтому для экономии средств имело бы смысл объединить NGAD и F/A-XX.

F-35 мог бы послужить примером возможного сотрудничества в проекте NGAD. ВВС получили бы F-35A, а ВМС США — модифицированный F-35C, взлетающий с авианосцев.

F-22 Raptor считается первым современным истребителем-невидимкой и первым истребителем пятого поколения. Свой первый полет он совершил в 1997 году. Официально он был принят на вооружение только в 2005 году.

Первоначально ВВС хотели купить 750 единиц, но по соображениям стоимости их оказалось меньше 200. F-22 находится на вооружении только ВВС США и никогда не экспортировался. Планируется, что самолеты-невидимки будут выведены из эксплуатации с 2030 года.

F-22 выпускался до 2011 года, последний поступил в ВВС в 2012 году. Тогда стало ясно, что вместо него будут закуплены F-35А.

Визуально они очень похожи. Но у F-35 только один двигатель вместо двух. Это упрощает обслуживание и удешевляет. Напомним, F-35 в настоящее время стоит от 80 до 100 миллионов долларов. С поправкой на инфляцию каждый F-22 стоил 191 миллион долларов.