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kosmos_news
Появились первые изображения нового американского разведывательного дрона ULTRA
ВВС США опубликовали фотографии нового дрона ULTRA, который может контролировать огромные территории.

Ранее в СМИ появилась информация о новом шпионском беспилотнике дальнего действия ВВС США. Теперь ВВС США впервые опубликовали фотографии своего нового беспилотника ULTRA (ULTRA расшифровывается как Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft, что переводится как «беспилотный тактический разведывательный самолет с большой продолжительностью полета»).
Фото: ВВС США
Новые фотографии подтверждают, что ранее секретный беспилотник уже активно используется. Однако ВВС держат в секрете, где именно были сделаны фотографии дрона. Согласно анализу The War Zone, они, скорее всего, были сделаны на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах в начале мая. ULTRA якобы управляется, испытывается и запускается оттуда.

В связи с недавним кризисом на Ближнем Востоке западные военные технологии в настоящее время снова оказываются в центре внимания. Примером такой военной техники является MQ-9 Reaper. Этот дрон используется ВВС США для дальней разведки и защиты кораблей от террористических атак. Однако при цене в 30 миллионов долларов каждый это дорогостоящее предложение. Именно поэтому ВВС США начали искать альтернативы.
MQ-9 Reaper ВВС США, способный летать 27 часов. Фото: ВВС США
Компания Dzyne в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС США разработала более экономичный беспилотник в качестве альтернативы дорогому MQ-9 Reaper. Сообщается, что ULTRA перемещается быстрее и дольше в воздухе, при этом менее заметен, чем MQ-9 Reaper.

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Базовая форма дрона ULTRA была заимствована из самолета-планера, а затем преобразована в дрон с использованием технологии БПЛА (беспилотная авиационная система), чтобы им можно было управлять дистанционно. Хотя ULTRA не может вполне конкурировать с MQ-9 Reaper в техническом плане, он значительно более рентабелен для ВВС в целом. Дрон ULTRA может летать 80 часов и нести полезную нагрузку более 180 кг, тогда как MQ-9 Reaper, для сравнения, может работать только 27 часов.
Фото: ВВС США
ULTRA оснащен надежным GPS-навигатором и может нести различные измерительные устройства, в том числе электрооптические и инфракрасные датчики, а также радиочастотные измерители и другие инструменты для сбора экологической информации. Поскольку дрон работает на меньшей высоте, чем MQ-9 Reaper, с ULTRA можно также использовать более дешевые коммерчески доступные сенсорные решения. Однако точная высота полета нового дрона неизвестна.

По данным ВВС США, связанное с этим снижение затрат позволит осуществлять наблюдение за более обширными территориями. ULTRA может выполнять миссии, которыми можно управлять с больших расстояний с помощью спутниковой связи.

#сша #военная техника #беспилотник #дрон
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