В последние годы Google всегда представляла свои новые телефоны Pixel в октябре. В этом году презентация состоится в середине лета. Google неожиданно объявила об этом в нескольких публикациях в социальных сетях.
Итак, 13 августа Google представит свои новые телефоны Pixel. Новые устройства будут называться «Pixel 9».
Искусственный интеллект будет интегрирован в новые телефоны Google.
Google также намекает на измененный дизайн Pixel 9. Модуль камеры больше не будет полностью проходить по широкой стороне задней панели. Как и в случае со складным Pixel Fold, линзы размещены на островном модуле.
Кроме того, Pixel 9 будет иметь новый внешний вид. Рамка корпуса больше не будет такой округлой. Подобно нынешним iPhone и нынешним мобильным телефонам Samsung, новые смартфоны Pixel будут иметь плоскую и угловатую раму.
Об этих изменениях в дизайне уже несколько недель ходят многочисленные слухи. Новые устройства Pixel можно увидеть на просочившихся изображениях и рендерах. Новый дизайн был практически подтвержден тизером.
Пока еще неясно, какие функции искусственного интеллекта появятся в новых телефонах Pixel. Однако можно предположить, что ИИ-помощник Gemini будет еще глубже интегрирован в систему сотового телефона и обеспечит соответствующие функции.
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Информации о ценах и возможной дате выхода на рынок пока нет. Также неясно, сколько устройств будет в линейке 9-й серии. По слухам, в этом году могут быть выпущены три смартфона разного размера:
- Google Pixel 9 с дисплеем 6,24 дюйма
- Google Pixel 9 Pro с дисплеем 6,34 дюйма
- Google Pixel 9 Pro XL с дисплеем 6,73 дюйма