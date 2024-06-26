Благодаря разработке компании Endiatx гастроскопию можно делать прямо дома: нужно лишь проглотить небольшую капсулу.

Чтобы безболезненно сделать гастроскопию, компания Endiatx предлагает новую технологию. По словам стартапа, нужно выпить 2 стакана воды натощак, а затем проглотить высокотехнологичную капсулу, своего рода роботизированную таблетку. Она перемещается по желудку. Робот PillBot делает снимки и выдает результаты измерений с помощью своих датчиков.

Фото: Endiatx

PillBot также предоставит гораздо более точную информацию, утверждают изобретатели робота-таблетки. PillBot связан с приложением на смартфоне пациента. Приложение, в свою очередь, передает данные непосредственно врачу. Он может удаленно управлять капсулой-роботом через желудок пациента в режиме реального времени, также через приложение.

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Это решение не только избавит пациентов от необходимости использовать зонд, но и позволит провести гастроскопию, не выходя из дома. ИИ также будет использоваться в этой капсуле. PillBot самостоятельно исследует желудок, прежде чем врач подключится через приложение. Это решение позволяет доктору поставить предварительный диагноз или отметить подозрительные участки желудка.

Endiatx работает над созданием PillBot с 2019 года. В настоящее время проводятся клинические исследования. Исследования по одобрению изобретения на запуск в серийное производство планируется начать в США до конца года, сообщил порталу Venturebeat генеральный директор Endiatx Торри Смит.

Робот в форме таблетки оснащен камерами, светодиодами и датчиками и имеет возможности беспроводной связи. Он имеет привод для свободного перемещения в желудке, что позволяет проводить исследование с высокой точностью. Текущий прототип имеет размеры 13 х 30 миллиметров.

«Он способен передавать видео высокого разрешения со скоростью 2,3 мегапикселя в секунду», — говорит Смит.

Качество видео скоро увеличится во много раз. Небольшая мини-батарея обеспечивает достаточно энергии, чтобы PillBot мог непрерывно записывать и передавать данные. Маленький робот выводится естественным путем через 6–24 часа.

PillBot призван упростить исследование пищеварительного тракта, сократить время и повысить его качество. Также есть надежда, что больше людей будут проводить профилактические осмотры.