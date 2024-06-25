Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ЕС обвинил Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства из-за приложения Teams
Сообщается, что у Microsoft Teams есть конкурентное преимущество.

Microsoft грозит крупный антимонопольный штраф после того, как во вторник, 25 июня, Европейская комиссия обвинила компанию в незаконной связи приложения Teams для чата и видео с продуктом Office. Об этом 25 июня сообщает Reuters. Спустя два десятилетия после последнего иска ЕС против Microsoft, появилась жалоба от конкурирующего приложения для обмена сообщениями Slack. Теперь на жалобу отреагировали антимонопольные органы ЕС.
Штаб-квартира Microsoft в Редмонде недалеко от Сиэтла. Фото: Microsoft

Европейская комиссия, которая контролирует конкуренцию в ЕС, заявила, что у Teams есть преимущество в распространении. Между тем, ограничения, препятствующие взаимодействию между конкурентами Teams и предложениями Microsoft, будут еще больше мешать конкурентам.

реклама

«Поддержание конкуренции в области инструментов удаленного общения и сотрудничества имеет решающее значение, поскольку оно способствует инновациям на этих рынках», — заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер.

Компании грозит штраф в размере до десяти процентов от ее мирового годового оборота, если Комиссия признает ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия заявила, что мер, принятых Microsoft, недостаточно для решения проблем и что необходимы дальнейшие изменения для восстановления конкуренции.

Президент Microsoft Брэд Смит повторил заявления, сделанные им ранее в этом месяце, о готовности компании решить проблему.

«После того, как мы разделили приложения и предприняли первые шаги по обеспечению функциональной совместимости, мы будем работать над поиском решений остающихся проблем», — сказал Смит.

#microsoft #приложения #ес #teams
+
Написать комментарий (0)
Ремонтопригодность устройств Microsoft Surface 2024 года увеличилась до 8 из 10
Microsoft без разрешения пользователей автоматически включает резервное копирование в Windows 11
Microsoft принудительно включает резервное копирование некоторых папок в Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
7
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
2
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
53
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
На форуме Eurosatory-2024 Rheinmetall представил свой новейший танк KF-51U Panther
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
В Сети появились кадры полета бомбардировщика Су-34 в беспилотном режиме
+
АВТОВАЗ пересмотрел стоимость отдельных моделей
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
Aima представила свой новый электрический мопед Q7 с запасом хода до 1 000 км
+
TSMC готовит революцию в мире полупроводников - прямоугольные подложки вместо круглых
1
Army Recognition: военные ВСУ впервые проходят базовую подготовку на территории Германии
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
24
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
55
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
23
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
20:58
У востребованных спецов бронь и дома хорошие зарплаты. Зачем уезжать, не при Ельцине уже живем. А европейских вузах действительно много русских мальчиков. Получающих бесплатное образование потому что ...
Консервативные семьи из Западных стран переезжают в Россию
beltar
20:58
В шутеры играют миллионы, в интерактивные детективы, ну может сотни тысяч.
Мое мнение об Alan Wake 2
Эдгар Саакян
20:58
Какие такие «все трейдеры» и где бегали? Не видел вообще никакого хайпа по этому поводу.
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
Jo-Jo
20:57
Бахмут урка взял. После Бахмута, какой соразмерный город смогли взять?
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Алексей Полянский
20:57
Смысл от вифи 7, если винда даже 2к ютуб наперед грузить не будет? И все эти бесконечные подрузки даром не нужны. Лучше шнура еще ничего не придумали
Поддержка Wi-Fi 7 на первоначальном этапе будет доступна только для Windows 11 24H2
Эдгар Саакян
20:54
А, ну да, у нас же Сони за темки с аккаунтом никогда не банил. Опять же, никакой массовости не было подтверждено, было лишь несколько вбросов, собственно, как и в прошлые «волны банов». Я все жду, ког...
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
glavhyilo
20:51
шёл по приборам
Максут Шадаев: ИТ-гиганты будут помогать готовить кадры для отрасли
Артём Николаев
20:49
Обратно вернулись только соевые куколды, которые привыкли попивать свое латте на миндальном молоке и флексить среди фриков с макбуками, но на деле ничего собой не представляют. Сбережения кончились и ...
Консервативные семьи из Западных стран переезжают в Россию
Эдгар Саакян
20:46
Так стоп. Данте дошел все же до того, что просто переписал в открытую свою старую статью, добавив лишь «ну, статья год назад была написана, напишите новые комменты». Чем, ты прям сам превзошел, это пр...
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
FelsheR-BANZzZzZz
20:41
что то среди убитых укронацистов среднеазиатов не много.
Консервативные семьи из Западных стран переезжают в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем