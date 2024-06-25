Сообщается, что у Microsoft Teams есть конкурентное преимущество.

Microsoft грозит крупный антимонопольный штраф после того, как во вторник, 25 июня, Европейская комиссия обвинила компанию в незаконной связи приложения Teams для чата и видео с продуктом Office. Об этом 25 июня сообщает Reuters. Спустя два десятилетия после последнего иска ЕС против Microsoft, появилась жалоба от конкурирующего приложения для обмена сообщениями Slack. Теперь на жалобу отреагировали антимонопольные органы ЕС.

Штаб-квартира Microsoft в Редмонде недалеко от Сиэтла. Фото: Microsoft

Европейская комиссия, которая контролирует конкуренцию в ЕС, заявила, что у Teams есть преимущество в распространении. Между тем, ограничения, препятствующие взаимодействию между конкурентами Teams и предложениями Microsoft, будут еще больше мешать конкурентам.

реклама «Поддержание конкуренции в области инструментов удаленного общения и сотрудничества имеет решающее значение, поскольку оно способствует инновациям на этих рынках», — заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер.

Компании грозит штраф в размере до десяти процентов от ее мирового годового оборота, если Комиссия признает ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия заявила, что мер, принятых Microsoft, недостаточно для решения проблем и что необходимы дальнейшие изменения для восстановления конкуренции.

Президент Microsoft Брэд Смит повторил заявления, сделанные им ранее в этом месяце, о готовности компании решить проблему.