Канада объясняет это решение знаком «солидарности с США и Европой».

В знак солидарности с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада рассматривает возможность введения дополнительных торговых пошлин на китайские электромобили. Консультации по этой теме планируется начать в начале следующего месяца.

Порт зарядки электромобиля. Изображение: Envato По словам министра финансов Канады Христи Фриланд, китайские производители намеренно создают глобальный переизбыток предложения, который ослабляет производителей электромобилей во всем мире, в том числе в Канаде. Она добавила, что правительство планирует начать 30-дневный период общественных консультаций по этому вопросу 2 июля.

По данным Reuters, Фриланд объявила во время пресс-конференции в понедельник, 24 июня, что правительство может внедрить «самые сильные торговые инструменты», но не уточнила, сколько именно дополнительных сборов ожидается и будут ли они взиматься только с транспортных средств или также с компонентов электромобилей, например, батарей.

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В середине мая США решили ввести ряд торговых пошлин на товары, производимые в Китае. Дополнительные сборы составят 25% для стали и алюминия, 50% для полупроводников, 50% для фотоэлектрических панелей и 100% для электромобилей. Сборы также вырастут с 7,5% до 25% на литиевые батареи.

«Американские предприятия могут превзойти кого угодно, если конкуренция честная. Но слишком долго ситуация на рынке было несправедливой. В течение многих лет китайское правительство вкачивало государственные деньги в китайские компании. Это не конкуренция, это мошенничество», — заявил Байден на пресс-конференции.

Менее чем через месяц Европейская комиссия решила сделать аналогичный шаг и ввела более высокие таможенные пошлины на китайские электромобили. В настоящее время действующая импортная пошлина составляет 10%, но с 4 июля она изменится. Новая комиссия будет добавлена к уже существующей и ее размер будет варьироваться в зависимости от производителя.

Например, для Shanghai Automotive (SAIC) будут действовать повышенные тарифы в размере 38,1%, для Geely – 20%, а для лидера рынка электромобильности, а также официального партнера нынешнего чемпионата Европы по футболу BYD – сбор составит 17%. Все остальные производители, которые не сотрудничали с расследованием ЕС о субсидиях, также будут облагаться пошлиной в размере 38,1%.

Чиновники ЕС оправдывают свое решение недобросовестной практикой китайской стороны и подчеркивают, что это лишь временные меры. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примут в ноябре и тогда будут введены пошлины.

Турция также объявила о введении новых тарифов на китайские электромобили. С 9 июня новая таможенная пошлина будет 40%, а стоимость машины составит не менее $7 000.