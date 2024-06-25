Венгрия исключила из санкций «Росатом», который построит для страны два новых энергоблока мощностью 1200 МВт.

Проект «Росатома» по расширению атомной электростанции в Пакше получил полное освобождение от санкций, а это означает, что инвестиции могут быть ускорены, заявил в понедельник, 24 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Строительство новых блоков АЭС в Пакше и все его процессы, этапы и элементы полностью освобождены от санкций, заявил Сийярто, находящийся с официальным визитом в Люксембурге.

Ранее венгерские СМИ сообщили, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на 14-й пакет санкций против России в обмен на отсутствие шагов, которые могли бы поставить под угрозу расширение единственной венгерской АЭС.

реклама

По словам Сийярто, европейским компаниям, которые намерены принять участие в проекте, не придется спрашивать разрешения у властей своих стран.

В разработке новых энергоблоков в Пакше, среди прочего, участвуют следующие компании: французская Framatome и немецкая Siemens. Однако правительство в Берлине долгое время блокировало участие компании, которая должна была предоставить системы управления для новых агрегатов, что неоднократно подвергалось критике со стороны Будапешта.

После более чем месяца переговоров страны Евросоюза в четверг, 20 июня, согласовали 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения призваны затруднить доступ РФ к технологиям и ограничить её доходы от экспорта энергетического сырья.

Российская государственная компания «Росатом» строит два новых энергоблока мощностью 1200 МВт каждый в Пакше, в центральной Венгрии. Проект под названием «Пакш II» является одним из ключевых энергетических проектов правительства Орбана. Ожидается, что стоимость всех инвестиций составит около 12 миллиардов евро, а 80% расходы будут покрыты за счет российского кредита.

По данным венгерских властей, новые энергоблоки должны быть подключены к сети в начале следующего десятилетия, хотя эксперты говорят, что проект имеет большие задержки.

Будапешт регулярно повторяет, что заблокирует любой санкционный пакет, включающий сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики. В конце мая Венгрия также подписала соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Беларусью.