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kosmos_news
Венгрия добилась исключения санкций для «Росатома» — Россия поможет ускорить расширение АЭС
Венгрия исключила из санкций «Росатом», который построит для страны два новых энергоблока мощностью 1200 МВт.

Проект «Росатома» по расширению атомной электростанции в Пакше получил полное освобождение от санкций, а это означает, что инвестиции могут быть ускорены, заявил в понедельник, 24 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Строительство новых блоков АЭС в Пакше и все его процессы, этапы и элементы полностью освобождены от санкций, заявил Сийярто, находящийся с официальным визитом в Люксембурге.

Ранее венгерские СМИ сообщили, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на 14-й пакет санкций против России в обмен на отсутствие шагов, которые могли бы поставить под угрозу расширение единственной венгерской АЭС.

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По словам Сийярто, европейским компаниям, которые намерены принять участие в проекте, не придется спрашивать разрешения у властей своих стран.

В разработке новых энергоблоков в Пакше, среди прочего, участвуют следующие компании: французская Framatome и немецкая Siemens. Однако правительство в Берлине долгое время блокировало участие компании, которая должна была предоставить системы управления для новых агрегатов, что неоднократно подвергалось критике со стороны Будапешта.

После более чем месяца переговоров страны Евросоюза в четверг, 20 июня, согласовали 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения призваны затруднить доступ РФ к технологиям и ограничить её доходы от экспорта энергетического сырья.

Российская государственная компания «Росатом» строит два новых энергоблока мощностью 1200 МВт каждый в Пакше, в центральной Венгрии. Проект под названием «Пакш II» является одним из ключевых энергетических проектов правительства Орбана. Ожидается, что стоимость всех инвестиций составит около 12 миллиардов евро, а 80% расходы будут покрыты за счет российского кредита.

По данным венгерских властей, новые энергоблоки должны быть подключены к сети в начале следующего десятилетия, хотя эксперты говорят, что проект имеет большие задержки.

Будапешт регулярно повторяет, что заблокирует любой санкционный пакет, включающий сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики. В конце мая Венгрия также подписала соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Беларусью.

#россия #санкции #энергетика #венгрия #аэс #атомная энергетика #росатом #энергоблок #ядерная станция
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glavhyilo
19:14
а дальше возьмут всю украину,она уже жёстко посыпалась.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Palkovvodec
19:13
А как же америкосовские санкции на мус за ордер на арест нетаньяхи? Испужались и арестовывать передумали?
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Alt Irony
19:12
Подойди к большой луже на ультра, посмотри отражения (они чёткие). Потом вруби длсс и посмотри ещё раз. В целом, технология хорошая и третья версия не бросается в глаза, но воспоминание об этом есть.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
glavhyilo
19:12
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Palkovvodec
19:11
Дед за океаном падает от порывов ветра.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
FelsheR-BANZzZzZz
19:10
Я тоже имею представление как управлять любым танком. На компе стоят танчики.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Tarment
19:08
Не замечал размытия с ДЛСС, наоборот с ним лучше, чем с ТАА, которое реально в Киберпанке мыло
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Palkovvodec
19:08
Зачем тебе компания? Если тебя не пристрелят как собаку при задержании, то будешь гнить в одиночной камере смертников.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Alt Irony
19:06
Тут в статье прям упор на трассировку и молчанка про длсс. В том же киберпанке отражения становятся размытыми в длсс. А то скоро статьи будут предполагать и динамическое разрешение (ну а что - 60 ФПС ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Tarment
19:01
Также имей представление о том что существует ДЛСС, с которым можно поиграть на 4060 во что угодно с RT. Если у тебя посильнее амд карта, то представления конечно не имеешь, ибо ФСР это днище
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
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