Илон Маск хочет создать работа не только для работы на заводе. Его следует использовать как личного дворецкого и друга.

Человекоподобный робот Tesla Optimus в будущем будет использоваться не только на заводах, но и дома. В качестве личного дворецкого робот будет выполнять повседневные задачи, заявил глава Tesla Илон Маск на Международном фестивале «Каннские львы» (международный фестиваль рекламы проводится в июне каждого года во французском городе Канны).

Чтобы его воспринимали как друга, робот должен быть похож на человека

«Вы можете попросить его выгулять собаку, последить за домом, присмотреть за детьми, приготовить ужин или поиграть на пианино», — говорит Маск, описывая свое видение робота будущего.

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По его словам, люди должны воспринимать этого персонального робота-дворецкого как своего рода друга.

Чтобы его воспринимали как друга, Tesla хочет сделать своего робота-гуманоида «красивым». Однако компания не собирается создавать его в соотношении 1:1 с человеком. Маск сравнил Optimus с роботом R2-D2 из «Звездных войн». Но он, вероятно, ошибся, и имел в виду человекоподобного робота C-3PO.

R2-D2 (слева) и C-3PO (справа) — легендарные роботы из серии фильмов «Звездные войны» Технический миллиардер считает, что в будущем у каждого человека появится свой собственный робот — помимо машин, работающих в разных отраслях. Это означает, что в мире будет больше роботов, чем людей.

По словам главы Tesla Илона Маска, разработка Optimus — одно из самых ценных направлений бизнеса для Tesla.

«Я считаю, что Optimus будет более ценным и прибыльным направлением в бизнесе компании, чем все остальные отрасли вместе взятые», — сказал Маск во время телеконференции по финансовым вопросам в апреле.

Tesla недавно также начала использовать роботов в производстве автомобилей. Например, два робота сортируют на заводе элементы для аккумуляторов. Планируется, что Optimus выйдет на рынок в этом году. По словам Маска, робот будет стоить менее $20 000. Но есть еще варианты роботов стоимостью $25 000 и $30 000.

Tesla планирует использовать на своих заводах еще больше роботов. Ожидается, что в следующем году в заводских цехах будут работать не менее 1000 роботов Optimus.