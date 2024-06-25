Человекоподобный робот Tesla Optimus в будущем будет использоваться не только на заводах, но и дома. В качестве личного дворецкого робот будет выполнять повседневные задачи, заявил глава Tesla Илон Маск на Международном фестивале «Каннские львы» (международный фестиваль рекламы проводится в июне каждого года во французском городе Канны).
«Вы можете попросить его выгулять собаку, последить за домом, присмотреть за детьми, приготовить ужин или поиграть на пианино», — говорит Маск, описывая свое видение робота будущего.
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По его словам, люди должны воспринимать этого персонального робота-дворецкого как своего рода друга.
Чтобы его воспринимали как друга, Tesla хочет сделать своего робота-гуманоида «красивым». Однако компания не собирается создавать его в соотношении 1:1 с человеком. Маск сравнил Optimus с роботом R2-D2 из «Звездных войн». Но он, вероятно, ошибся, и имел в виду человекоподобного робота C-3PO.
Технический миллиардер считает, что в будущем у каждого человека появится свой собственный робот — помимо машин, работающих в разных отраслях. Это означает, что в мире будет больше роботов, чем людей.
По словам главы Tesla Илона Маска, разработка Optimus — одно из самых ценных направлений бизнеса для Tesla.
«Я считаю, что Optimus будет более ценным и прибыльным направлением в бизнесе компании, чем все остальные отрасли вместе взятые», — сказал Маск во время телеконференции по финансовым вопросам в апреле.
Tesla недавно также начала использовать роботов в производстве автомобилей. Например, два робота сортируют на заводе элементы для аккумуляторов. Планируется, что Optimus выйдет на рынок в этом году. По словам Маска, робот будет стоить менее $20 000. Но есть еще варианты роботов стоимостью $25 000 и $30 000.
Tesla планирует использовать на своих заводах еще больше роботов. Ожидается, что в следующем году в заводских цехах будут работать не менее 1000 роботов Optimus.