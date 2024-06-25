Авианосец «Фуцзянь» в июне проводит испытательные походы. Китай утверждает, что это самый крупный военный корабль в мире.

Крупнейший авианосец Китая впервые вышел в открытое море в мае. Через 8 дней «Фуцзянь» вернулся в военный порт недалеко от Шанхая. В июне он прошел еще один тест-драйв.

Авианосец «Фуцзянь»

«На завершение всех испытаний «Фуцзяня» уйдет до двух лет», — сообщил газете South China Morning Post китайский военный аналитик.

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Только тогда суперавианосец будет в полной боевой готовности. Аналитик дал интервью по поводу недавнего репортажа китайского телеканала CCTV. В нем «Фуцзянь» описывается как крупнейший военный корабль с традиционным (неядерным) двигателем в мире. «Чем больше водоизмещение, тем больше боевая мощь», — говорилось в репортаже.

Водоизмещение — это обычное значение, используемое для обозначения размера кораблей. Когда речь идет об авианосцах водоизмещением 75 000 тонн и более, их называют суперавианосцами.

Авианосец «Фуцзянь»

Однако в телевизионном репортаже не сказано, насколько велико водоизмещение «Фуцзянь». ВМС Китая также не предоставили точной информации. В 2022 году говорилось лишь о том, что водоизмещение боеспособного «Фуцзяня» должно превысить 80 тысяч тонн.

Фактически это сделало бы его крупнейшим действующим военным кораблем с обычной силовой установкой. Американские авианосцы класса «Китти Хок» (англ. USS Kitty Hawk) имели водоизмещение около 83 000 тонн. Последний авианосец USS Kitty Hawk был выведен из эксплуатации в 2009 году. Американский аналог «Фуцзяня», военный корабль США «Джеральд Р. Форд», имеет водоизмещение 100 000 тонн. Однако у него ядерный двигатель.

Авианосец «Джеральд Р. Форд»



В репортаже CCTV утверждалось, что электрические катапульты будут работать только на атомных авианосцах. С помощью «Фуцзяня» Китай теперь доказал, что такие катапульты также работают на кораблях с традиционным управлением. С одной стороны, никто никогда не утверждал, что только атомные носители могут генерировать достаточно энергии для этого типа катапульт, а с другой стороны, сам Китай пока не доказал, что самолеты могут вообще взлетать с корабля.

В любом случае, электромагнитная система запуска самолета (EMALS) имеет множество преимуществ перед обычными системами паровых катапульт. Благодаря принципу работы магнитов ускорение электромагнитной версии можно точно регулировать. Требуемая мощность может сильно различаться в зависимости от типа самолета. Например, полностью загруженные истребители-бомбардировщики значительно тяжелее беспилотных дронов-разведчиков.

Благодаря точно контролируемой мощности EMALS ускорение становится более последовательным. Это означает, что во время взлета на самолеты действует меньше сил, что снижает их износ. Поскольку в EMALS меньше движущихся частей, чем в классических паровых катапультах, электромагнитные катапульты также менее подвержены ошибкам и требуют меньшего обслуживания.

Электрические катапульты снова готовы к использованию через более короткие промежутки времени. Это означает, что за меньшее время можно запустить больше самолетов, что значительно повысит боевую эффективность. Кроме того, они фактически потребляют меньше энергии, поскольку не нужно опреснять воду и генерировать из нее пар — электрическая энергия подается напрямую.

До сих пор неясно, какой истребитель на самом деле должен взлететь с авианосца. По данным СМИ, информация об этом будет объявлена «в ближайшее время». Совсем недавно на палубе «Фуцзяня» были замечены макеты самолетов J-15 и J-35. Маневрирование самолета на палубе в основном отрабатывается с использованием таких макетов. Обычно это делают только с машинами, которые собственно и должны взлетать и садиться на авианосец.

Однако J-15 официально пока не пригоден для запуска с помощью электромагнитной катапульты. Пока он использовался только на китайских авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун», имеющих паровые катапульты и трамплин.

J-35, китайский аналог американского F-35C, предназначен для использования на «Фуцзяне» и запускаться с помощью EMALS, но официально все еще находится в стадии разработки. Пока неизвестно, готов ли самолет к серийному производству. Китай может модифицировать J-15 для EMALS, поскольку J-35 не будет готов к использованию в ближайшее время.