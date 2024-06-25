Будущее мобильности иногда порождает странные концепции. Одной из них является ConnX, вагончик для канатной дороги (транспортная система на тросовой тяге), который может трансформироваться в своего рода мини автомобиль и передвигаться по дороге автономно. Этот транспорт полностью электрический.
Кабина этой так называемой гондолы выглядит как обычная современная вагонетка для канатной дороги на 10 человек. Вагончик устанавливается на платформу (шасси или ходовую часть) с 4 колесами, которая затем электрически и автономно едет к нужному месту назначения. Транспортное средство должно развивать скорость 43 км/ч и, следовательно, двигаться со скоростью 12 метров в секунду.
Этот уникальный электрокар разработал производитель канатных дорог Leitner совместно со словенской компанией Elaphe, которая предоставила движущуюся платформу. Проект был представлен на выставке в Ванкувере (Канада). По словам Leitner, транспорт предназначен для использования в городских условиях.
Это транспортное средство призвано укрепить роль городской канатной дороги в качестве средства местного транспорта в городах. В настоящее время такие канатные дороги есть в Лондоне, Барселоне, но особенно часто встречаются в Центральной и Южной Америке, например в Мехико, Боготе (Колумбия) и Сантьяго (Чили). Благодаря электрокару можно, например, соединить разные станции канатной дороги, если невозможно реализовать непрерывную транспортную систему. На фотографиях кабина показана перевозящей людей, в том числе, и в жилые районы. Неясно, предполагает ли Leitner использовать электрокары в качестве своего рода такси.
Компания подчеркивает на своем сайте, что ConnX отличается эффективностью, поскольку разные виды транспорта связываются друг с другом. Это решение должно сократить время транспортировки. В то же время система является гибкой и может быть адаптирована к соответствующим потребностям городов. В конечном итоге транспорт должен характеризоваться низкими эксплуатационными расходами и низкими требованиями к техническому обслуживанию.
Стартап Leitner работал над этим гибридным решением несколько лет. На данный момент завершен этап интенсивных испытаний. Гибридная канатная дорога должна быть готова к выходу на рынок и внедрена в городах уже в 2025 году.
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Местные правила, касающиеся беспилотных гондол, вероятно, будут играть особенно важную роль, поскольку они определяют, по каким маршрутам разрешено передвигаться таким транспортным средствам.