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kosmos_news
Транспортное средство на тросовой тяге ConnX станет средством передвижения в городах
Вагонетка для канатной дороги ConnX стартапа Leitner может двигаться и по дороге как автомобиль.

Будущее мобильности иногда порождает странные концепции. Одной из них является ConnX, вагончик для канатной дороги (транспортная система на тросовой тяге), который может трансформироваться в своего рода мини автомобиль и передвигаться по дороге автономно. Этот транспорт полностью электрический.
Фото: Leitner
Кабина этой так называемой гондолы выглядит как обычная современная вагонетка для канатной дороги на 10 человек. Вагончик устанавливается на платформу (шасси или ходовую часть) с 4 колесами, которая затем электрически и автономно едет к нужному месту назначения. Транспортное средство должно развивать скорость 43 км/ч и, следовательно, двигаться со скоростью 12 метров в секунду.

Этот уникальный электрокар разработал производитель канатных дорог Leitner совместно со словенской компанией Elaphe, которая предоставила движущуюся платформу. Проект был представлен на выставке в Ванкувере (Канада). По словам Leitner, транспорт предназначен для использования в городских условиях.
Фото: Leitner Это транспортное средство призвано укрепить роль городской канатной дороги в качестве средства местного транспорта в городах. В настоящее время такие канатные дороги есть в Лондоне, Барселоне, но особенно часто встречаются в Центральной и Южной Америке, например в Мехико, Боготе (Колумбия) и Сантьяго (Чили).Фото: Leitner
Благодаря электрокару можно, например, соединить разные станции канатной дороги, если невозможно реализовать непрерывную транспортную систему. На фотографиях кабина показана перевозящей людей, в том числе, и в жилые районы. Неясно, предполагает ли Leitner использовать электрокары в качестве своего рода такси.
Фото: Leitner Компания подчеркивает на своем сайте, что ConnX отличается эффективностью, поскольку разные виды транспорта связываются друг с другом. Это решение должно сократить время транспортировки. В то же время система является гибкой и может быть адаптирована к соответствующим потребностям городов. В конечном итоге транспорт должен характеризоваться низкими эксплуатационными расходами и низкими требованиями к техническому обслуживанию.
Фото: Leitner Стартап Leitner работал над этим гибридным решением несколько лет. На данный момент завершен этап интенсивных испытаний. Гибридная канатная дорога должна быть готова к выходу на рынок и внедрена в городах уже в 2025 году.

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Местные правила, касающиеся беспилотных гондол, вероятно, будут играть особенно важную роль, поскольку они определяют, по каким маршрутам разрешено передвигаться таким транспортным средствам.

#технологии #электромобиль #транспорт #канатная дорога
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