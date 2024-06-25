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kosmos_news
Часть ракеты в ходе китайско-французской миссии по запуску спутника упала в населенный пункт
Китай запустил новый спутник для изучения гамма-всплесков, но при этом часть ракеты Chang Zheng 2C упала в населенный пункт.

Китайская Народная Республика запустила новый спутник для изучения гамма-всплесков, разработанный в сотрудничестве с Францией. В результате запуска часть ракеты Chang Zheng 2C упала в населенный пункт, что вызвало панику среди жителей. На данный момент о пострадавших не сообщается.
Фото: CNSA 
22 июня Китай совершил 29-й в текущем календарном году орбитальный запуск. На этот раз с космодрома Сичан на орбиту был выведен предназначенный для изучения гамма-всплесков в космосе китайско-французский спутник с помощью стартовой системы Chang Zheng 2C. Инструмент спутника SVOM (Монитор космических переменных объектов) был разработан Национальным космическим управлением Китая (CNSA) и Французским космическим агентством (CNES).

Китайско-французский проект призван помочь ученым, в частности комплексно измерить природу электромагнитного излучения гамма-всплесков (продолжительностью от менее секунды до нескольких минут). Это исследование может дать ответы на ключевые вопросы, волнующие астрофизиков, в том числе о смерти массивных звезд или рождение черных дыр. Для своих наблюдений аппарат будет использовать две научные полезные нагрузки, разработанные Францией, и две – Китаем.

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Подтверждение успешного размещения описанной полезной нагрузки в космосе затмили события, произошедшие на Земле, поскольку часть использованной для этой миссии китайской ракеты (первая ступень системы) упала в населенный пункт. На данный момент сообщений о погибших не поступало.

Стоит отметить, что китайская стартовая система Chang Zheng 2C работает на высокотоксичной смеси ракетного топлива — диметилгидразина (НДМГ) и оксида азота (N2O2) в качестве окислителя. Контакт с упомянутой топливной смесью вреден для человека, поэтому, несмотря на отсутствие жертв, последствия вдыхания таких паров могут быть очень серьезными для здоровья.
В связи с этим событием вновь было обращено внимание на безопасность запусков Китаем ракет. Это не первый случай, когда люди, живущие в районах, близких к стартовой площадке, подвергаются риску. Хорошим примером является ситуация в декабре 2023 года, когда ступень ракеты Chang Zeng 3B упала в нескольких метрах от одного из домов. В Китай по-прежнему большая часть космодромов располагается внутри страны, и похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Наблюдатели уже замечали красноватый шлейф дыма от запуска ряда других китайских ракет. 


«Если вы когда-нибудь увидите такое облако, бегите», — советуют эксперты.

Но как образуется алый дым? Это результат использования химической закиси азота (N204) в гиперголическом топливе ракеты. Такое гиперголическое топливо предназначено для обеспечения легкого и надежного зажигания двигателей.

Закись азота самовозгорается при контакте с источником топлива в двигателе ракеты. При этом выделяется огромное количество тепловой энергии и ядовитых газов. Астрофизик Скотт Мэнли подробно объясняет, как работает такое гиперголическое ракетное топливо: молекулы закиси азота состоят из двух нитрогрупп, каждая из которых состоит из атома азота и пары атомов кислорода. Две группы связаны слабой связью между атомами азота.

При температуре -11,2 °С диоксид азота превращается в закись азота. При нагревании снова распадается на диоксид азота и темнеет.

Алое облако образуется, когда закись азота распадается на двуокись азота из-за тепла реакции между окислителем и горючим. Образовавшийся газ не только высокотоксичен, но и весьма канцерогенен.

Для китайского населения гиперголические ракетные топлива также могут быть опасны не только при запуске ракет. Китайские ускорители часто разбивались вблизи густонаселенных районов, выбрасывая остатки токсичного гиперголического топлива. Тем не менее, власти призывали местное население самостоятельно убирать обломки.

Китай пытается уйти от токсичного ракетного топлива. Однако разработка новых ракет с более чистым топливом столкнулась с множеством проблем и задержек. Всего несколько лет назад взлетели первые «чистые» китайские ракеты. 

Еще в 2022 году американское космическое агентство НАСА осудило Китай за несоблюдение стандартов ответственного поведения в космосе в отношении своего «космического мусора». Это произошло после того, как обломки ракеты-носителя Long March 5B упали в Индийский океан недалеко от Мальдивских островов. С тех пор прошло много месяцев, и мало что в этом плане изменилось.

Китайская Народная Республика планирует осуществить 100 орбитальных полетов в 2024 году, поэтому вполне возможно, что подобные ситуации повторятся в ближайшие месяцы.

#китай #космос #ракеты
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