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kosmos_news
The Economist: У Европы есть очевидные проблемы из-за слишком дешевой электроэнергии
Европейские страны сосредоточились на развитии возобновляемых источников энергии, что вызвало проблемы у участников энергорынка.

Журнал The Economist обратил внимание на то, что происходит в отдельных европейских странах, которые сосредоточились на развитии возобновляемых источников энергии. Во многих из них – и это может звучать абсурдно – электричество слишком дешевое. Это создает беспрецедентные проблемы.

Отрицательные цены на электроэнергию (ситуация, при которой спрос на электроэнергию падает до такой степени, что поставщики сами готовы платить потребителям, чтобы они её забрали) — это кошмар для участников энергорынка, особенно производителей. Для потребителей, особенно энергоемких, это очень хорошая ситуация, потому что они могут еще и зарабатывать деньги, получая электроэнергию.

Журнал The Economist в последнем выпуске написал, как много еще необходимо сделать, чтобы европейский энергетический сектор научился не тратить зря электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Еженедельник пишет:

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«Очень низкие цены на электроэнергию — даже отрицательные — указывают на то, что электроэнергия используется неэффективно, подчеркивая различные недостатки, как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения регулирования».

The Economist подсчитал, что с быстрым развитием доступных возобновляемых мощностей на рынках все чаще фиксируются отрицательные цены. В Испании, где установленная мощность фотоэлектрических систем постоянно растет, между 11 часов утра и 19 часов вечера цены на спотовом рынке колеблются около нуля.

Отрицательные цены чаще всего означают, что в системе будет слишком много электроэнергии (это следует, например, из прогноза на следующий день). При этом операторы обязаны его сбалансировать – предложение должно соответствовать спросу. 

Отрицательные цены — это своего рода «наказание» для производителя, которому придется доплачивать получателю за сдачу излишков в сеть. Это опять же – довольно упрощённое объяснения ситуации. Многое зависит от контрактов, специфики конкретного рынка и т. д. Все это приводит к тому, что часть излишков уходит впустую. Это либо заканчивается нисходящим сокращением некоторых источников производства, либо производители ограничивают выработку электроэнергии из-за страха перед отрицательными ценами.

Есть несколько решений этой проблемы, каждое из которых требует дополнительных инвестиций. По мнению аналитического центра Брейгеля, если бы в Европе было усилено взаимодействие в энергетическом секторе, можно было бы «экономить» до 42 ТВтч в год. Идея проста – страны будут делиться (или, скорее, торговать) излишками. Проблема в том, что после энергетического кризиса и уроков, извлеченных из прошлого, мало кто согласится основывать часть своего баланса на импорте. Доминирующий подход заключается в том, чтобы оставаться энергетически независимыми.

Другим решением проблемы являются накопители энергии в различных формах: классические аккумулирующие электростанции, аккумуляторные батареи или даже накопители тепла (огромные резервуары, обогреваемые электричеством). Пройдет еще несколько лет, прежде чем их станет достаточно, чтобы служить стабилизаторами системы. Некоторые надежды возлагаются на растущее количество электромобилей в Европе, которые будут заряжаться в течение часа при низких ценах на электроэнергию. Много разговоров идет о том, чтобы направить излишки на электролизеры, производящие водород для промышленности. 

The Economist заключает, что Европе не хватает стимулов и идей – по крайней мере на данный момент – о том, как справиться с проблемой, которая растет с каждым годом. Нестабильный рынок и более низкие гарантии возврата инвестиций в возобновляемую энергетику не будут стимулировать никого, кто захочет участвовать в трансформации.

#европа #энергетика #электростанции
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