В ходе пожара на аккумуляторном заводе в Южной Корее погибло не менее 16 человек.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате пожара на заводе по производству литиевых батарей, расположенном в 45 км от Сеула, сообщает Reuters. Службы спасения все еще ищут пропавших без вести.



По предварительной информации, пожар произошел на складе производителя аккумуляторов Aricell в результате взрыва аккумуляторных элементов. На данный момент его причина еще не установлена. В спасательных службах сообщили, что после почти пяти часов тушения пожара ситуацию удалось взять под контроль.





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По данным местных СМИ, в отличие от обычных пожаров, возгорание литиевой батареи невозможно потушить водой. В этом случае пожар должен прекратиться сам по себе, пока сгоревшая батарея не сгорит полностью.

Премьер-министр Хан Дак Су прибыл на место происшествия и издал чрезвычайный приказ, предписывающий приложить максимум усилий для спасения жизней пострадавших работников завода. Поэтому была объявлена полная мобилизация имеющегося спасательного оборудования и персонала для скорейшего обыска внутренних помещений здания.

Между тем 24 июня в подмосковном Фрязино загорелось офисное здание на территории научно-исследовательского института «Платан», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Также стоит иметь в виду серию поджогов в Польше. В мае местная Служба внутренней безопасности задержала 9 человек, непосредственно причастных к серии диверсий по всей стране. Преступники атаковали такие объекты, как завод по производству красок во Вроцлаве, где службы предотвратили попытку поджога. Сигналы о подобной серии диверсий поступали также из Литвы, Латвии и Швеции.