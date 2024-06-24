Попечитель обанкротившейся в 2014 году биржи Mt.Gox сообщил о планах начать выплату компенсаций в размере $8,5 млрд в биткоинах, Bitcoin Cash и наличных в начале июля.

Mt.Gox, биткоин-биржа, рухнувшая в 2014 году (в том числе после крупного взлома), начнет выплаты компенсаций в размере $8,5 млрд в биткоинах, Bitcoin Cash в начале следующего месяца. Об этом стало известно из официального документа управляющего биржи Mt.Gox.



Цена биткоина реагирует на новости (5-минутные свечи). Источник: TradingView

В ответ на этот отчет цена биткоина в понедельник, 24 июня, рухнула на несколько процентов — до менее чем $62 000.Mt.Gox потеряла около 850 000 биткоинов пользователей в 2014 году. За прошедшие годы инвесторам было возвращено 200 000 BTC. 141 686 BTC теперь должны быть выплачены кредиторам к 31 октября. Mt.Gox перевела эту сумму на новый адрес в конце мая – после пяти лет бездействия.





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Поскольку цена биткоина в то время составляла всего несколько сотен долларов США, можно предположить, что примерно 127 000 получивших компенсацию инвесторов немедленно продадут биткоины, которые получат десять лет спустя. С тех пор цена ведущего цифрового актива выросла более чем в сто раз. Несмотря на то, что о компенсации было известно в течение некоторого времени, цена BTC значительно упала в ответ на возможное неминуемое давление со стороны продавцов.

Поскольку сеть Bitcoin Cash отделилась от сети биткоина в 2017 году, Mt.Gox также выплатит кредиторам компенсацию в виде монет BCH на сумму около $50 млн. И без того очень слабая криптовалюта Bitcoin Cash утром 24 июня упала в цене более сильно, чем биткоин. Поскольку сеть значительно менее распространена, монеты BCH имеют небольшой спрос. Примерно 143 000 монет вскоре будут выставлены на продажу.

Помимо активов BTC и BCH, существует также 69 миллиардов японских иен, что эквивалентно примерно $432 млн, которые предназначены для компенсации обманутым клиентам.

Выплата биткоинов от Mt.Gox уже много лет угрожает рынку. Давно было известно, что однажды инвесторам компенсируют их потери в криптовалюте. Однако, как показывает ценовая реакция на эту новость, она не была полностью учтена рынком.

Нельзя предполагать, что почти 142 000 BTC выйдут на рынок одновременно. С одной стороны, процесс выплат займет несколько недель, а с другой стороны, нет уверенности в том, что все инвесторы обменяют свои активы на фиат – несмотря на феноменальные доходы, которые они могут получить.

Фиаско биржи Mt.Gox, на которую повлияли многочисленные хакерские атаки, еще на заре истории биткоина показало, насколько важно самостоятельное хранение криптовалют. Крах криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года также убедительно продемонстрировал, что даже регулируемые биржи недостаточно безопасны, чтобы доверять им свои активы.



