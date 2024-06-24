Когда 25 июня ракета Falcon Heavy отправится в космос, на ее борту будет специальный груз: спутник Goes-U обладает всем необходимым, чтобы вывести прогнозы погоды на новый уровень.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) снабжает учёных данными из космоса с 1975 года. Метеорологи всего мира ожидают прорыва в области прогнозирования погоды после запуска спутника Goes-U.

Спутник GEOS-U на пути к Космическому центру Кеннеди во Флориде. Фото: НАСА

Спутник Goes-U планируется вывести на орбиту с мыса Канаверал во Флориде 25 июня в 17:16 по местному времени (в Москве уже будет ночь). Он является четвертым аппаратом системы Геостационарных оперативных экологических спутников (Goes), первый из которых был запущен в конце 2016 года.

Данные первых трех спутников так называемой серии Goes-R уже значительно повысили точность работы метеорологов. Они способны лучше предсказывать приближающиеся штормы и грозы, собирать данные о сильных дождях, улучшать прогнозы ураганов и наблюдать молнии не только между небом и землей, но и между облаками.

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По данным сайта space.com, решающим усовершенствованием Goes-U станет новый датчик, который будет в первую очередь следить за погодой за пределами атмосферы Земли. Компактный коронограф (CCOR) отвечает за явления в космосе, последствия которых можно ощутить на Земле.



«Это будет первый коронограф, работающий почти в реальном времени, к которому у нас будет доступ», — сказал Space.com учёный-космонавт Роб Стинбург.

Раньше ученым иногда приходилось ждать до восьми часов, прежде чем соответствующие изображения можно было загрузить с устаревшего коронографа на космическом корабле. Если задуматься, это целая вечность:



«Каждый час на счету, когда вы имеете дело с выбросами корональной массы, которые иногда поражают Землю и вызывают у нас большие геомагнитные бури, подобные той, что была в прошлом месяце».

В худшем случае солнечные бури могут вызвать серьезные нарушения в работе критически важной инфраструктуры на Земле. К ним относятся, среди прочего, системы связи и навигации, интернет, электросети и даже снабжение питьевой водой.

На этом фоне становится понятно, насколько полезными могут быть данные со спутников вроде Goes-U.