Успеха Китая в космосе можно было ожидать, принимая во внимание его предыдущие достижения.

Китай недавно высадился на обратной стороне Луны и собрал там образцы, которые были возвращены на Землю. Это произошло в то время, когда аналогичные посадочные аппараты из Японии и США столкнулись с серьезными проблемами. Ситуацию 22 июня прокомментировал агентству печати PAP эксперт доктор Михал Мороз. По его оценке, Китай последовательно реализует свой космический план.

Китайский флаг был поднят рядом с зондом после того, как он приземлился на обратной стороне Луны в рамках миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA

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Успешная высадка на обратной стороне Луны и сбор образцов, которые возвращаются на Землю, являются следствием предыдущих проектов. Программа «Чанъэ» продолжается уже более десяти лет.





«Китай скрупулезно реализует свой план — сначала он отправил орбитальные аппараты, затем луноходы, а теперь — на третьем этапе — доставляет на Землю образцы с обратной стороны Луны. Ранее они получили образцы с видимой стороны спутника нашей планеты. Планируется отправить на спутник Земли тайконватов к 2030 году», — пояснил доктор Мороз.

Китайский лунный посадочный модуль побывал на Луне в рамках миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA

Китайские астронавты могут высадиться на Луне в ближайшее время, говорит эксперт. Это кажется осуществимым, хотя организовать пилотируемую миссию несравнимо сложнее, чем отправить даже большой посадочный модуль без людей. Потребуется еще много испытаний и дальнейших миссий. Пилотируемый полет во многом определит роль Китая в космической гонке.

Недавно в сети появилась визуализация китайской базы, напоминающей небольшой городок, который будет построен на Луне. Однако это скорее видение далекого будущего, сказал доктор Михал Мороз. По его словам, такая база точно не будет построена в 2030-е годы, хотя Китай тестирует различные необходимые для этого технологии, например, 3D-печать с использованием собранных на Луне материалов.

По словам эксперта, Китай вряд ли в ближайшем будущем превзойдет США. У Китая пока нет достаточно мощной ракеты, чтобы отправить людей на Луну.

«Мы не до конца знаем, каково состояние китайских технологий. США в этом отношении гораздо более прозрачны. Мы знаем, с чем у них проблемы, а с чем нет. Американцы уже испытали свой корабль в полете вокруг Луны в миссии с использованием новой ракеты SLS, хотя у них есть проблемы с спускаемыми аппаратами и скафандрами», — отметил доктор Мороз.

Он напомнил о потенциальных выгодах возможной колонизации Луны. Прежде всего, Китай хочет продемонстрировать политическую силу и то, насколько технологически развита страна. Луна содержит гелий-3 — изотоп, который будет очень полезен для производства энергии после отказа от ископаемого топлива.

Достаточно большая инфраструктура на Луне со временем позволит построить в космосе различные крупные конструкции, например, мощные солнечные батареи, которые смогут передавать энергию на Землю. Орбита Луны также станет станцией, с которой будут осуществляться дальнейшие полеты, в том числе к астероидам, богатым различными ценными элементами.

Сегодня даже сбор небольших образцов с астероида или кометы занимает как минимум несколько лет. Многие компании рассчитывают на быструю отдачу от своих инвестиций, но пройдут десятилетия, прежде чем объекты на Луне смогут эксплуатироваться на коммерческой основе.

Военный аспект играет ключевую роль, подчеркнул доктор Мороз. В Китае вся космическая программа фактически носит военный характер. В стране есть собственная система спутниковой навигации, спутники-шпионы, предназначенные для наблюдения за городами. США, Япония и Европа делают то же самое. Различные технологии имеют возможность двойного использования – гражданского и военного. Большая часть космического сектора включает в себя различные виды услуг, которые напрямую связаны с военными.

Конкуренция между странами растет в космосе. Сегодня сотрудничать государствам гораздо сложнее, чем десять лет назад. Например, десять лет назад Европейское космическое агентство рассчитывало на совместные полеты на китайскую орбитальную станцию. В США любая форма сотрудничества с Китаем в космосе должна быть одобрена Конгрессом, поэтому оно осуществляется только по незначительным вопросам; например, НАСА запрашивает данные об орбитах зондов, вращающихся вокруг Марса, чтобы избежать столкновений с американскими зондами.

Запад, Россия и Китай — не единственные игроки, когда речь идет об освоении космоса, отметил Мороз. Все больше стран разрабатывают космические программы. Много проектов реализуется, например, на Ближнем Востоке, в Индии, Бразилии.