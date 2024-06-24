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kosmos_news
Из-за волн тепла за неделю в июне было побито более 1000 температурных рекордов по всему миру
Волны тепла – значительное потепление, распространяющееся в определенном направлении – случаются каждый год, но в июне они побили все возможные рекорды.

Июнь 2024 года, вероятно, войдет в историю, когда речь пойдет о глобальных так называемых волнах тепла (опасное климатическое явление, при котором температура воздуха превышает положенную в этот годовой период норму). В течение недели (с 17 по 24 июня) во всем мире было побито более 1000 температурных рекордов.


По данным Washington Post, сотни людей погибли во время паломничества в хадж к самому святому месту ислама, Мекке. В Индии, где наблюдались одни из самых экстремальных температур, за последние три месяца от жары погибло по меньшей мере 100 человек.

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По данным BBC, волны тепла являются «отпечатком изменения климата». Эксперты говорят, что они дают представление о том, что произойдет, поскольку антропогенное изменение климата еще больше усилит экстремальные погодные условия. 

«Должно быть очевидно, что опасное изменение климата уже началось. Люди погибают сегодня из-за глобального потепления», — заявил ученый-климатолог газете Washington Post.

Такие высокие температуры не характерны для начала лета. По мнению экспертов, это делает жару еще более опасной. Поскольку высокие температуры наступают раньше обычного, организму многих людей не хватает времени, чтобы к ним привыкнуть. Изменение климата также означает, что волны тепла происходят каждый год раньше, подвергая риску все больше людей. Учитывая растущую частоту экстремальных погодных явлений, крайне важно, чтобы города подготовили свою инфраструктуру к борьбе с жарой.

Угроза изменения климата серьезна, но исследования показывают, что многие люди по-прежнему скептически относятся к влиянию климатического кризиса на их жизнь. По данным Всемирной метеорологической организации, в период с 2000 по 2019 год от сильной жары ежегодно погибали около 489 000 человек. Однако в прошлом году 14% американцев заявили, что конкретных доказательств изменения климата нет.


Последствия изменения климата станут необратимыми, но ученые полагают, что люди могут смягчить будущее потепление, прекратив выбросы парниковых газов. В докладе ООН за 2023 год говорится, что страны должны немедленно прекратить использование ископаемого топлива, чтобы предотвратить опасный перегрев в следующем десятилетии.

По словам исследователей, многие люди не осознают, насколько быстро сильная жара может привести к смерти, особенно когда в регионе высокая влажность. Особому риску подвергаются люди с низким социально-экономическим статусом или некоторыми заболеваниями.


#климат #погода #волны тепла
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