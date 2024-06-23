В ходе парижской выставки Eurosatory-2024 эстонская делегация подписала с Францией рамочное соглашение о закупке артиллерийских систем CAESAR Mk. I.

Помимо эстонской делегации, рамочное соглашение о 12-й закупке артиллерийских систем CAESAR Mk. I подписала и хорватская делегация. Это означает, что производитель системы CAESAR сможет продать в общей сложности 24 артиллерийские гаубицы новым клиентам. Их приобретение будет частично профинансировано Европейским Союзом.

Французская колесная пушка-гаубица CAESAR Mk.I на выставке военной техники Eurosatory-2024.

О намерении приобрести французские артиллерийские орудия для эстонских вооруженных сил говорят уже несколько месяцев. Рамочное соглашение создает правовую основу и позволяет определить условия приобретения Эстонией и Хорватией французской артиллерии, хотя по своему характеру оно не является обязательным.

Данная покупка будет согласована с концерном KNDS France и правительством Франции. Это участие властей позволит быстрее осуществить сделку и может повысить привлекательность предложения.

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Эта сделка может быть софинансирована Европейским Союзом в рамках программы ЕС EDIRPA, которая покроет 10-15% стоимости покупки. Однако для осуществления сделки необходимо участие трех стран ЕС. Именно поэтому рамочное соглашение также включает участие хорватской делегации.

Что касается поставок, то они должны осуществляться очень оперативно, в этом году Эстония получит первые шесть единиц CAESAR вместе с запчастями. Также в Эстонии должны пройти обучение солдаты для работы с новой военной техникой.

Стоимость сделки не разглашается, но по информации, ранее опубликованной в СМИ, сумма может составить примерно 5,3 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро будут потрачены на боеприпасы.

Приобретенные CAESAR заменят буксируемую артиллерию, такую как гаубицы D-30 или FH70, которые были переданы Украине. Введение на вооружение колесных гаубиц также видится оптимальным решением для поддержки моторизованных частей Эстонии, где основным транспортным средством сегодня являются колесные бронетранспортеры семейства Patria Pasi в вариантах XA-180 и 188. Французскую артиллерию дополнят 36 южнокорейских K9EST Kõu (на данный момент получено 24 единицы).

CAESAR (Camion Équipé d'un Système d'Artillerie) — французская колесная самоходная гаубица производства KNDS Nexter (ранее Nexter Group). Система адаптирована для установки на ходовую часть (шасси) различных грузовых транспортных средств с колесной формулой 6х6 или 8х8 в соответствии с требованиями заказчика.

Наиболее часто используемые машины — Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog (оба версии 6х6) и Tatra 815-7 (8x8). CAESAR имеет основное вооружение калибра 155 мм со стволом L/52 (длина около 8 метров), максимальная дальность стрельбы которого составляет более 40 км при стрельбе фугасными снарядами с донным газогенератором. CAESAR использует широкий спектр боеприпасов, совместимых с JBMoU, включая классические осколочно-фугасные противотанковые BONUS и новые 155-мм управляемые ракеты Katana.

Французская колесная пушка-гаубица CAESAR.

Боекомплект французского варианта, на шасси Renault (Arquus), составляет 18 снарядов с метательными зарядами. На данный момент создано более 300 экземпляров этой системы. Её использовали Вооруженные силы Франции, Саудовской Аравии, Таиланда, Марокко, Индонезии и Украины. В ближайшее время она поступит на вооружение в Бельгии и Литве. Дания отказалась от использования этой системы и передала Украине все 19 единиц.