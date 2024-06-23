Мини-спутник призван помочь астрономам точнее измерять объекты в космосе.

НАСА планирует разместить на околоземной орбите своего рода искусственную «звезду» в виде мини-спутника. Аппарат предназначен для более точной калибровки телескопов на Земле и измерения яркости звезд.







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Чтобы узнать больше о Вселенной, астрономы измеряют яркость звезд. Это необходимо делать для поиска новых экзопланет, определения возраста звезд, а также для изучения темной энергии и расширения Вселенной. Соответствующая космическая миссия НАСА «Ландольт» осуществляется совместно с Университетом Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

Спутник будет вращаться вокруг Земли на геостационарной орбите на высоте 35 785 километров. Это означает, что спутник имеет ту же скорость, что и вращение Земли, и поэтому является фиксированной точкой на ночном небе. Это позволяет астрономам в США соответствующим образом настраивать свои телескопы.

Спутник посылает свет на телескопы для их калибровки. Фото: НАСА

Для этого спутник «Ландольт» отправляет на Землю фотоны с помощью 8 лазеров. Спутник нельзя увидеть невооруженным глазом. Однако скорость излучения, то есть сколько фотонов излучает спутник в секунду, известна.

До сих пор калибровка телескопов с использованием реальных звезд включала в себя множество оценок, поскольку невозможно точно сказать, сколько света на самом деле излучают звезды. Для этого необходимо отправить зонд прямо к звезде и измерить эту скорость. Кроме того, атмосфера Земли поглощает много света, что также может повлиять на калибровку наземных телескопов.

Но если известна точная скорость излучения мини-спутника (так называемого кубсата, CubeSat), то можно использовать ее в качестве базового значения для измерения яркости реальных звезд. Миссию, финансируемую НАСА на сумму $19 млн, планируется запустить в 2029 году.