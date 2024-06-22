В марте 2023 года Словакия передала Украине истребители МиГ-29 и комплектующие ЗРК "Куб".

Минобороны Словакии сообщило в пятницу, 21 июня, что подаст заявление о возбуждении уголовного дела в связи с передачей Украине в марте 2023 года истребителей МиГ-29 и комплектующих зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Истребители МиГ-29. Изображение из открытых источников

В уведомлении о возбуждении уголовного дела упоминаются диверсии, злоупотребление властью со стороны должностного лица и неисполнение обязанностей.

Упоминается кабинет Хегера и тогдашний министр обороны Ярослав Над. По мнению нынешнего руководства министерства, решение правительства Хегера было неконституционным и нарушало соглашения относительно использования военной техники.

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Заместитель министра обороны Игорь Меличер заявил на пресс-конференции в пятницу, что официального юридического анализа относительно возможности передачи Украине 13 истребителей и частей комплекса "Куб" не было и нет. По его мнению, представленные экс-министром материалы не соответствуют критериям официального документа министерства.

Получив официальный запрос от президента Украины Владимира Зеленского, правительство Хегера перебросило истребители на Украину, объяснив, что защиту словацкого неба будут обеспечивать самолеты из Чехии и Польши. Позже к этой миссии присоединились и венгерские ВВС. Предполагалось также, что расходы будут возмещены из Европейского фонда мира.

Оппозиция в то время, Социал-демократическая партия Словакии (SDSS), которая сейчас представляет большинство в парламенте и может инициировать расследование в отношении Министерства обороны, утверждала, что решение Хегера было неконституционным, поскольку его состав был временным и должен был только управлять внутренними делами страны.

Бывший министр заявил 21 июня, что принял бы такое же решение о переброске военной техники и самолетов и сейчас, поскольку МиГ-29 спасают жизни украинцев, а Словакия должна получить возмещение (не уточняется финансовое или в виде новой военной техники) из Европейского фонда мира.

Напомним, МиГ-29 – советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.