Hyundai показала автомобиль, призванный установить «новые стандарты» с точки зрения запаса хода, технологий и безопасности.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai поделился первым видео своего нового небольшого электромобиля Inster. Относительно недорогой автомобиль был впервые анонсирован 11 июня, а его презентация запланирована на 27 июня. Об этом говорится в опубликованном 21 июня тизер-видео автомобиля.





В Южной Корее автомобиль называется «Casper Electric».

Изображение: Hyundai

Inster — это электрифицированный вариант машины с двигателем внутреннего сгорания. Название поменяли с Casper Electric на Inster специально для европейского рынка.

Изображение: Hyundai

На корейском сайте приведены характеристики Casper Eelectric. Так, запас хода заявлен в 315 км. По данным Hyundai, запас хода в Европе составит 355 км.

Изображение: Hyundai

Hyundai называет автомобиль «вариантом компактного внедорожника». Inster, скорее всего, будет очень похож на Casper Electric. Однако, как и в моделях IONIQ, фары заменили на пиксельную оптику. На фотографиях видно, что порт для зарядки расположен в передней части автомобиля.

Изображение: Hyundai

Такие детали, как двигатель или цена, неизвестны. Однако Hyundai неоднократно говорила о дешевом электромобиле для европейского рынка. Цены варьировались от 20 000 до 25 000 евро. Это поставит Hyundai в конкуренцию китайской компании Byd, которая хочет поставлять в Европу свои дешевые электромобили по цене менее 20 000 евро.