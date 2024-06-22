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kosmos_news
Функция искусственного интеллекта Apple Intelligence пока не появится в Европе
По мнению Apple, пользовательские данные не защищены из-за Закона ЕС о цифровых рынках (DMA).

Проблемы Apple с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA) переходят в следующий раунд. Компания объявила, что не представит в Европе свою новую функцию искусственного интеллекта «Apple Intelligence».
Фото: Apple 
В качестве оправдания компания iPhone ссылается на неопределенность вокруг DMA. Прежде всего, существует обеспокоенность тем, что требования DMA по распространению приложений для других производителей и поставщиков услуг могут повлиять на защиту пользовательских данных, объявила Apple в пятницу, 21 июня.

По мнению Apple, программное обеспечение имеет обширный доступ к пользовательским данным на устройствах. Это позволит «Apple Intelligence», например, быстро ответить на вопрос, сможет ли пользователь прийти на встречу, если его планы изменятся, или обобщить электронные письма и отсортировать их по важности.

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Центральное требование закона ЕС DMA заключается в том, что крупные платформы, объявленные «привратниками» (в контексте DMA — это крупные онлайн-платформы, являющиеся важными посредниками между бизнес-пользователями и потребителями), должны предоставлять доступ другим поставщикам, а не отдавать предпочтение своим собственным предложениям. При этом есть исключение, если это может повлиять на «целостность» услуг. Однако неясно, принимает ли Комиссия ЕС опасения Apple по поводу безопасности данных в качестве причины для такого исключения и, таким образом, предоставляет компании определенный уровень безопасности.

Поначалу комиссия DMA отреагировала на заявление Apple очень нейтрально. «Привратники» могут предлагать свои услуги в Европе и должны соблюдать правила, призванные обеспечить «честную конкуренцию». Пресс-секретарь также отметила, что ЕС является «привлекательным рынком с 450 миллионами потенциальных пользователей».

Задержка запуска ИИ-решений также затронет несколько других функций, анонсированных на прошлой неделе на конференции разработчиков Apple WWDC. К ним относится приложение Screen Mirroring для iPhone, которое дает полный доступ к смартфону Apple с компьютера Mac, а также возможность совместного использования экрана iPhone или iPad с другими пользователями. Последняя функция, называемая «SharePlay Screen Sharing», позволяет, например, рисовать символы на дисплее другого пользователя при объяснении чего-либо.

Сейчас Apple беспокоит то, что на основании правил DMA другие производители устройств и поставщики программного обеспечения могут также потребовать столь же углубленный доступ к iPhone и iPad – и, таким образом, поставить под сомнение механизмы защиты данных компании при взаимодействии с собственными технологиями.

Apple подчеркивает, что ведет переговоры с Комиссией ЕС о решении проблемы и хочет сделать функции доступными в Европе. Но в этом году это уже будет невозможно. Традиционно летом Apple выпускает бета-тестовые версии нового программного обеспечения — а осенью делает их доступными для всех желающих вместе с новым поколением iPhone.

Опция Screen Mirroring для iPhone и совместное использование экрана будут выпущены в бета-версиях в понедельник, 24 июня. «Apple Intelligence» появится позже, но первоначально будет доступен только на английском языке, как ранее было объявлено на WWDC.

У Apple, вероятно, сейчас не очень хорошие отношения с ЕС. Компании грозит судебный иск, а расследование ЕС, как полагают, выявило некоторые серьезные нарушения Закона о цифровых рынках.

#apple #технологии #искусственный интеллект #европа #apple intelligence
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