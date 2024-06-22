Стало известно, сколько стоит использование Alexa от Amazon с ИИ и улучшенным языковым помощником.

По словам инсайдеров, Amazon хочет оснастить своего цифрового помощника Alexa искусственным интеллектом (ИИ) и в будущем брать деньги за эти дополнительные функции. Рассматривается ежемесячная плата в размере около $5, сообщили в пятницу, 21 июня, несколько человек, знакомых с ситуацией.

Фото: Википедия

Другие знакомые с ситуацией источники заявляли, что ежемесячная плата за использование Alexa с ИИ составит $10. Привязка к членству Prime не планируется. На сегодняшний день интернет-магазин Amazon терпит убытки из-за Alexa.

Интеграция ИИ является частью полной модернизации помощника, представленного в 2014 году. Улучшенная версия называется «Remarkable Alexa». Руководитель компании Энди Ясси лично курирует проект. В апрельском письме акционерам он пообещал «более умную и способную Alexa», не вдаваясь в подробности. Компания обещает завершить модернизацию виртуального помощника к августу.

реклама





«Мы уже интегрировали генеративный искусственный интеллект в различные компоненты Alexa и активно работаем над его масштабным внедрением», — заявила представитель компании.

Во всем мире используется полмиллиарда устройств с поддержкой Alexa. Разработка новых функций ускорилась после того, как несколько недель назад Apple представила функции искусственного интеллекта для своего конкурента Alexa — Siri.

Предыдущая версия бесплатного виртуального помощника Amazon, который назывался Classic Alexa, могла выполнять простые голосовые команды и зачитывать прогноз погоды, воспроизводить музыку или управлять интеллектуальными устройствами в доме. Однако надежды Amazon на использование этого сервиса для поощрения клиентов к размещению дополнительных заказов в интернет-магазине пока не оправдались.

Инсайдеры сомневаются, что клиенты будут доплачивать за ИИ Alexa, даже если в будущем виртуальный ассистент сможет решать сложные задачи и вести беседу на естественном языке. Кроме того, пользователям придется заменить некоторые из своих интеллектуальных бытовых устройств, чтобы иметь возможность использовать все новые функции Alexa для управления ими.