ФАБ-3000 М54 с комплектом модернизации УМПК в настоящее время является самой тяжелой планирующей бомбой, активно используемой в армии. Ни в США, ни в Китае нет аналогов такому мощному оружию.

Россия впервые применила самую тяжелую планирующую бомбу в своем арсенале. Об этом сообщают СМИ, а также популярный блогер Fighterbomber.

Ту-22 может нести две ФАБ-3000 М54 в отсеке вооружения. Фото: Министерство обороны России

Сообщается, что целью было трехэтажное здание, в котором предположительно укрылись украинские военные. Объект находился в селе Липцы. Украинские войска использовали госпиталь в качестве форпоста, как утверждает Fighterbomber.

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Это было первое задокументированное использование ФАБ-3000 М54 с комплектом модернизации УМПК, что сделало ее планирующей бомбой. ФАБ-3000 М54, как следует из названия, принадлежит к классу бомб весом 3000 килограммов. Реальная полная масса с УМПК составляет от 3,1 до 3,3 тонны, точных данных по этому поводу нет.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу осматривает ФАБ-3000 М54. Фото: Министерство обороны России

В зависимости от источника количество взрывчатки в ФАБ-3000 указывается от 1,1 до 1,4 тонны. Ни в США, ни в Китае нет активно используемых планирующих бомб, которые могли бы приблизиться к этому показателю. Самая тяжелая планирующая бомба США JDAM GBU-31 относится к классу 1 тонны и снаряжена 429 килограммами взрывчатки.

Российский УМПК создан по образцу американского JDAM. Это комплект для модернизации, который превращает старые бомбы, которые до сих пор в изобилии хранится на складах, в планирующие бомбы. Это значит, что из старых запасов можно относительно дешево сделать управляемое оружие. УМПК должен стоить всего $25 000.

JDAM стоит около $30 000. И то, и другое оружие значительно дешевле, чем ракета «воздух-поверхность» или крылатая ракета, стоимость которой может варьироваться от нескольких сотен тысяч до более миллиона долларов.

УМПК и JDAM состоят из планирующего крыла (раскладывающегося после сброса), хвостового оперения и системы прицеливания на основе спутниковой навигации и инерциальной навигации — на случай пропадания спутникового сигнала.

ФАБ-3000 М54 (без УМПК). Фото: Wikimedia Commons

Представленная в 1954 году бомба ФАБ-3000 М54 предназначалась для сбрасывания из оружейных отсеков бомбардировщиков. Поэтому она не обязательно должна быть аэродинамической.

ФАБ-3000 М54 в бомбоотсеке Ту-22. Фото: Defense Express

В качестве первых УМПК Россия приняла на вооружение бомбы ФАБ серии М62. Они более аэродинамичны, поскольку предназначены для транспортировки под крыльями истребителей.



ФАБ-500 М62 (спереди). Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia COMmons

В то время в России было достаточно крупных бомбардировщиков, поэтому не имело смысла адаптировать эти большие и тяжелые бомбы для истребителей меньшего размера. МиГ-23, совершивший первый полет в 1967 году и использовавшийся в качестве истребителя-бомбардировщика в варианте Б, имел боевую нагрузку всего 3 тонны.

От планирующих бомб сложно защититься, и Россия использует ФАБ-1500 М54 с УМПК в зоне СВО. Первые сообщения об этом появились весной 2024 года.

В целом планирующие бомбы — большая проблема для Украины. Их сбрасывают за пределы досягаемости средств ПВО. Перехватить планирующие бомбы сложно даже при наличии средств ПВО.

Бомбы обычно меньше крылатых ракет и имеют меньшую инфракрасную заметность, поскольку у них нет ракетного двигателя. Они также летают быстрее, чем обычные российские дроны-камикадзе. А поскольку УМПК дешевы и быстро производятся, Россия может развернуть большое количество планирующих бомб.

С марта 2024 года известно, что ФАБ-3000 станет планирующей бомбой. Ранее предполагалось, что именно к этому стремилась Россия, возобновив производство старых бомб. Считалось маловероятным, что они будут использоваться как обычные бомбы свободного падения, поскольку в противном случае российские бомбардировщики оказались бы в пределах досягаемости украинской ПВО.

Решающее преимущество планирующей бомбы перед обычной бомбой: дальность действия. Современные управляемые бомбы свободного падения имеют дальность действия около 15 км. Для планирующих бомб оно может достигать 75 км, в зависимости от того, насколько велика и тяжела бомба, с какой высоты и с какой скоростью она сбрасывается. Маленькие аэродинамические бомбы, сброшенные с большой высоты на высоких скоростях, летят дальше всего.

ФАБ-3000 М54 с УМПК вряд ли будет иметь особо большую дальность: вероятно, 20 км или меньше. Можно предположить, что бомба была сброшена в воздушном пространстве России и пролетела через границу к цели.

Россия также использует эту тактику противостояния, используя планирующие бомбы меньшего размера, ракеты «воздух-поверхность» и крылатые ракеты воздушного базирования для запуска оружия за пределы досягаемости украинской ПВО.