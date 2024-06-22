Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россия впервые применила самую тяжелую в мире планирующую бомбу ФАБ-3000 М54
ФАБ-3000 М54 с комплектом модернизации УМПК в настоящее время является самой тяжелой планирующей бомбой, активно используемой в армии. Ни в США, ни в Китае нет аналогов такому мощному оружию.

Россия впервые применила самую тяжелую планирующую бомбу в своем арсенале. Об этом сообщают СМИ, а также популярный блогер Fighterbomber.
Ту-22 может нести две ФАБ-3000 М54 в отсеке вооружения. Фото: Министерство обороны России

Сообщается, что целью было трехэтажное здание, в котором предположительно укрылись украинские военные. Объект находился в селе Липцы. Украинские войска использовали госпиталь в качестве форпоста, как утверждает Fighterbomber.

реклама

Это было первое задокументированное использование ФАБ-3000 М54 с комплектом модернизации УМПК, что сделало ее планирующей бомбой. ФАБ-3000 М54, как следует из названия, принадлежит к классу бомб весом 3000 килограммов. Реальная полная масса с УМПК составляет от 3,1 до 3,3 тонны, точных данных по этому поводу нет.
Бывший министр обороны России Сергей Шойгу осматривает ФАБ-3000 М54. Фото: Министерство обороны России
В зависимости от источника количество взрывчатки в ФАБ-3000 указывается от 1,1 до 1,4 тонны. Ни в США, ни в Китае нет активно используемых планирующих бомб, которые могли бы приблизиться к этому показателю. Самая тяжелая планирующая бомба США JDAM GBU-31 относится к классу 1 тонны и снаряжена 429 килограммами взрывчатки.

Российский УМПК создан по образцу американского JDAM. Это комплект для модернизации, который превращает старые бомбы, которые до сих пор в изобилии хранится на складах, в планирующие бомбы. Это значит, что из старых запасов можно относительно дешево сделать управляемое оружие. УМПК должен стоить всего $25 000.

JDAM стоит около $30 000. И то, и другое оружие значительно дешевле, чем ракета «воздух-поверхность» или крылатая ракета, стоимость которой может варьироваться от нескольких сотен тысяч до более миллиона долларов.

УМПК и JDAM состоят из планирующего крыла (раскладывающегося после сброса), хвостового оперения и системы прицеливания на основе спутниковой навигации и инерциальной навигации — на случай пропадания спутникового сигнала.

ФАБ-3000 М54 (без УМПК). Фото: Wikimedia Commons

Представленная в 1954 году бомба ФАБ-3000 М54 предназначалась для сбрасывания из оружейных отсеков бомбардировщиков. Поэтому она не обязательно должна быть аэродинамической. 
ФАБ-3000 М54 в бомбоотсеке Ту-22. Фото: Defense Express
В качестве первых УМПК Россия приняла на вооружение бомбы ФАБ серии М62. Они более аэродинамичны, поскольку предназначены для транспортировки под крыльями истребителей.

ФАБ-500 М62 (спереди). Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia COMmons
В то время в России было достаточно крупных бомбардировщиков, поэтому не имело смысла адаптировать эти большие и тяжелые бомбы для истребителей меньшего размера. МиГ-23, совершивший первый полет в 1967 году и использовавшийся в качестве истребителя-бомбардировщика в варианте Б, имел боевую нагрузку всего 3 тонны.

От планирующих бомб сложно защититься, и Россия использует ФАБ-1500 М54 с УМПК в зоне СВО. Первые сообщения об этом появились весной 2024 года.

В целом планирующие бомбы — большая проблема для Украины. Их сбрасывают за пределы досягаемости средств ПВО. Перехватить планирующие бомбы сложно даже при наличии средств ПВО.

Бомбы обычно меньше крылатых ракет и имеют меньшую инфракрасную заметность, поскольку у них нет ракетного двигателя. Они также летают быстрее, чем обычные российские дроны-камикадзе. А поскольку УМПК дешевы и быстро производятся, Россия может развернуть большое количество планирующих бомб.

С марта 2024 года известно, что ФАБ-3000 станет планирующей бомбой. Ранее предполагалось, что именно к этому стремилась Россия, возобновив производство старых бомб. Считалось маловероятным, что они будут использоваться как обычные бомбы свободного падения, поскольку в противном случае российские бомбардировщики оказались бы в пределах досягаемости украинской ПВО.

Решающее преимущество планирующей бомбы перед обычной бомбой: дальность действия. Современные управляемые бомбы свободного падения имеют дальность действия около 15 км. Для планирующих бомб оно может достигать 75 км, в зависимости от того, насколько велика и тяжела бомба, с какой высоты и с какой скоростью она сбрасывается. Маленькие аэродинамические бомбы, сброшенные с большой высоты на высоких скоростях, летят дальше всего.

ФАБ-3000 М54 с УМПК вряд ли будет иметь особо большую дальность: вероятно, 20 км или меньше. Можно предположить, что бомба была сброшена в воздушном пространстве России и пролетела через границу к цели.

Россия также использует эту тактику противостояния, используя планирующие бомбы меньшего размера, ракеты «воздух-поверхность» и крылатые ракеты воздушного базирования для запуска оружия за пределы досягаемости украинской ПВО.

#россия #военная техника #бомба
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
22
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
9
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
3
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
24
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
14
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
3
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
Россия готовится к созданию атомных подводных лодок нового поколения
+

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
10
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
14
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
14
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
3
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
4
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
2

Сейчас обсуждают

Eppius
11:41
На каждые 100 танков противника мы должны выпускать десяток тактически термоядерных зарядов. Это дешевле и гораздо более эффективнее.
Германия закупит 105 танков Leopard 2A8 и отправит их в Литву
kaissa
11:39
Автор забыл упомянуть - что стоимость этого чуда превышает все разумные ожидания.)))
Обзор охлаждающей подставки для ноутбука IETS GT610
Алексей Новиков
11:38
Ах да, вы же там в светлом мире пропаганды живете. Где все живы здоровы, российская армия первая в мире, потерь нет и гейропе и пиндонсам давно кабздец. Но я тебя просвещу. На 1 июня 2024 года общие ...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Бoтo - Чaт
11:36
Очередная куле_бяка всего лишь, не обращайте внимания, други.
Германия закупит 105 танков Leopard 2A8 и отправит их в Литву
Борис Ковалёв
11:35
14900kf, проблем не вижу, водянка 420, андервольт -0,025В, все лимиты сняты.
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
Бoтo - Чaт
11:35
Потому что мишлинге - ашкеназ.
Израиль планирует разобраться со всем врагами на Ближнем Востоке по очереди
Сергей Беляк
11:32
Так приключения Дункана и Эгга вроде никак со вселенной игры престолов не связаны
«Рыцарь семи королевств» — сериал по вселенной «Игры престолов» выйдет в 2025 году
Бoтo - Чaт
11:31
Очередное покращення жiття вна Некроине. Радоваться надо, чубатые скакуасы.
Правительство Украины планирует существенно повысить налоги
Бoтo - Чaт
11:30
Воюйте, некроинцы, а не плачьтесь в полу лапсердака.
Представители 24-й ОМБР ВСУ жалуются на ситуацию под Часовым Яром
Бoтo - Чaт
11:27
Теперь и этот Жовква начал исторгать из себя кулебяки. Как у них там, вна Некроине, всё печально и уныло.
Украина объявила о намерениях провести мирную конференцию с Россией до конца 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем