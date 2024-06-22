Ответственный региональный суд в Санкт-Пельтене уже открыл производство по реструктуризации.

Gresco Power хотела производить электростанции, работающие на древесном газе, для мирового рынка. Виланд Шмид-Шмидсфельден реализует эту концепцию по производству экологически чистой энергии из промышленных древесных отходов вместе со своей компанией Gresco Power с 2017 года.

Он опирался на так называемую технологию газификации с неподвижным слоем. В этом специально разработанном процессе из древесного сырья в ходе многоэтапного процесса сначала производится высококачественный газ. После очистки этот древесный газ преобразуется в электричество и тепло в специальной установке.

Управляющий директор Gresco Power

Однако теперь компания оказалась в состоянии банкротства, о чем KSV1870 и AKV (независимые организации по защите кредиторов компаний) объявили в пятницу, 21 июня.

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«GRESCO Power Solution GmbH больше не может выполнять свои текущие платежные обязательства. Реорганизационное производство было возбуждено ответственным региональным судом Санкт-Пельтена», — сообщает AKV на своем сайте.

Процесс реструктуризации должен осуществляться без самоуправления. Однако никакой информации об объеме финансовых обязательств и причинах неплатежеспособности предоставлено не было.

Как упомянул Шмид-Шмидсфельден в своем выступлении в ноябре 2021 года, компания получила свои первые патенты и уже продала 20 систем на общую сумму 40 миллионов евро. Тогда было сказано, что Gresco Power хочет производить около 30 систем в год, а на более позднем этапе — 100 систем.

Неизвестно, были ли реализованы амбициозные планы роста с 2021 года. Однако несомненно то, что Шмид-Шмидсфельден хотел нацелиться на рынок Восточной Европы, в частности, с помощью Gresco Power.

Ранее компания смогла привлечь ряд инвесторов для финансирования. В числе прочих приняли участие инвестор в недвижимость Гарри Венгуст и Steinleitner Privatstiftung, бывший владелец Shopping City Nord. Кроме того, согласно реестру компаний, GRESCO Industries GmbH также имеет долю в GRESCO Power Solution GmbH.

Это банкротство подтверждает мнение о том, что рынок, возможно, еще не готов к новым технологиям в энергетическом секторе.