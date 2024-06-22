Как показывают недавние исследования iVox, собака в офисе может сделать повседневную рабочую жизнь менее напряженной.

На рабочем месте существует множество стрессовых факторов, но некоторые из них могут быть смягчены самими компаниями. Институт маркетинговых исследований iVox пришел к выводу, что наличие собак в офисе снижает чувство стресса у всех сотрудников, даже у тех, у кого нет собственной собаки.

Согласно исследованию, собаки в офисе снижают стресс. Источник изображения: Adobe Stock/Lightfield Studios

Более 80% из 1000 опрошенных сотрудников и студентов проводят большую часть своей рабочей недели в офисе. В результате у них возникают более тесные отношения со своей командой и более высокая производительность. Но многие люди также считают, что в офисе уровень стресса выше, чем, например, при работе на удалёнке, из дома. Дорога на работу, частые перерывы или шум являются наиболее часто упоминаемыми факторами стресса.

Согласно исследованию, один из способов снизить уровень стресса — держать в офисе собак. 64% опрошенных убеждены, что собаки снижают общий уровень стресса. Животные оказывают положительное влияние на общую атмосферу, взаимодействие с сотрудниками и удовлетворенность работой.

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Если человек берет в офис свою собаку, то автоматически делает больше перерывов. Собаку нужно выгуливать, кормить, отвлекаться на игры с животным. Семь из десяти владельцев собак заявили, что после перерывов они чувствовали себя отдохнувшими и готовыми к продуктивной работе. Многие эксперты и так советуют делать перерывы во время работы, но часто сотрудники просто забывают об этом.

Работодатели также могут повысить привлекательность своей компании, заведя собак в офисе. Более половины респондентов заявили, что дружелюбная к собакам среда положительно повлияла на их лояльность к работодателю. 40% сотрудников чаще приходят в офис, потому что туда пускают собак.

Что особенно важно во всем этом, так это четкие инструкции для владельцев собак в компании. Среди опрошенных 35% заявили, что знают о соответствующих правилах. Например, в офисах компании можно обустраивать зоны, в которые собакам нет доступа.



