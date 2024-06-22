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kosmos_news
Стартап Hololight представил новую потоковую платформу XR (расширенная реальность)
Австрийский стартап Hololight на прошедшей с 18 по 20 июня выставке Augmented World Expo в Калифорнии представил новую стриминговую платформу для VR и AR-контента от компаний.

Австрийский стартап Hololight представил новое приложение Hololight Hub на прошедшей с 19 по 20 июня выставке Augmented World Expo в Лонг-Бич (Калифорния). В будущем компании смогут управлять и отображать свои предложения в области AR (дополненной реальности) и VR (виртуальной реальности) в комплексе. Для этого и создается хаб (Hub), своего рода центр для объединения VR и AR-контента от компаний.
Различные поставщики VR/AR могут быть объединены в Hololight Hub. Фото: Hololight
Hololight называет новую программу «платформой потоковой передачи XR и экосистемой приложений XR». Промышленные компании могут объединить свой собственный контент и контент поставщиков XR, таких как Arthur, Frontline, Matsuko, Taqtile и Uptale. Аббревиатура XR означает расширенную реальность и является собирательным термином для AR, VR и MR (смешанная реальность). 

Но не слишком ли велик контент AR/VR для потоковой передачи на мобильных устройствах? Как подтвердил стартап Hololight, потоковая передача также работает с низкой пропускной способностью 20 Мбит в сети Wi-Fi 5 ГГц. Однако рекомендуется полоса пропускания 40 Мбит. Задержки предполагается уменьшить с помощью хорошо известных методов, таких как пропуск кадров.

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В настоящее время компания работает с такими поставщиками телекоммуникационных услуг, как Verizon и Telekom, над дальнейшим усовершенствованием технологии. Hololight Hub также работает без подключения к интернету: клиенты могут сохранить локальную версию на своей серверной инфраструктуре и использовать сеть собственной компании.

Пользователи должны войти в Hololight Hub с помощью устройства AR или VR и «получить доступ к предоставленным приложениям XR, которые, например, централизованно управляются IT-специалистами через веб-браузер», — пояснил генеральный директор и соучредитель Флориан Хаспингер.

Hololight Hub совместим с оборудованием AR/VR, таким как Quest 3 или Lenovo VRX. Для Хаспингера преимуществом является то, что компании получают «комплексные решения». Приложения XR от независимых поставщиков программного обеспечения и компаний работают на платформе параллельно. Поскольку контент передается только в потоковом режиме, конфиденциальные промышленные данные останутся на серверах соответствующих компаний.

Стартап Hololight, основанный в 2015 году, работает как B2B-компания над решениями AR и VR для промышленности. В основную команду входят Флориан Хаспингер (генеральный директор), Александр Верльбергер (технический директор) и Сюзанна Хаспингер (операционный директор), а также Луис Боллинджер (директор по маркетингу). Помимо офиса в Инсбруке, Hololight имеет операционную штаб-квартиру в Мюнхене и филиал в технологическом центре Triangle в Дареме, США.

В последние годы компания привлекла внимание довольно крупными инвестиционными раундами: в 2019 году она завершила раунд серии А на четыре миллиона евро, а в 2021 году последовало финансирование на сумму 5,3 миллиона евро. Последний раз стартап объявил о раунде финансирования серии B на сумму 11,4 миллиона евро в ноябре 2023 года.

#технологии #виртуальная реальность #дополненная реальность #hololight
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