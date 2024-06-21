Этот спутниковый ресивер поместится даже в рюкзаке — но он стоит недешево.

SpaceX предлагает систему Starlink для путешественников. Фурнитура ничем не отличается от набора для дома, но благодаря своим компактным размерам работать и играть можно, например, на отдыхе, за городом и т. д.

Новая портативная версия Starlink

20 июня Сойер Мерритт (аккаунт @SawyerMerritt) на платформе X написала, что ранним клиентам Starlink предлагается приобрести Starlink Mini за $599 и объединить услугу Mini Roam с существующим планом обслуживания для жилых помещений за дополнительные $30 месяц. Помимо ресивера в комплект входят роутер и кабель.

С новым Starlink Mini можно сэкономить большую часть пространства. Роутер уже встроен в корпус устройства. Кроме того, приемник значительно меньше. По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, его можно легко носить с собой в рюкзаке и настроить за считанные минуты. Габариты и вес (1,1 кг) примерно соответствуют параметрам обычного ноутбука. В комплект также входят две подставки. Подставка, которая помещается в рюкзаке, кажется особенно практичной, отмечают обозреватели технических новинок.

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В комплект входит кабель питания с адаптером питания. Мини-ресивер может работать автономно с помощью подходящего блока питания. The Verge подсчитала, что блока питания мощностью около 100 Вт-часов достаточно для питания Starlink Mini примерно в течение двух-трех часов. Этого было бы достаточно, например, для просмотра фильма в палатке во время похода. По данным The Verge, мобильная система обеспечивает пропускную способность до 100 мегабит в секунду.

В США компания предлагает устройство существующим клиентам. Стоимость: $599. Соответствующий тарифный план стоит $30 в месяц и включает 50 гигабайт. Когда они будут израсходованы, можно докупить еще. Каждый дополнительный гигабайт стоит один доллар.

Дальнейшая цель производителя состоит в том, чтобы снизить цену мини-набора.



«Это решение предназначено в первую очередь для тех людей в мире, где подключение к интернету недоступно или не по средствам», — говорится в документе поддержки.

Однако в регионах с высокой интенсивностью использования интернета, таких как США, небольшой приемник будет предлагаться по более высокой цене.