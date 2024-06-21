Первый полностью электрический Ferrari стоит значительно дороже, чем авто с бензиновым двигателем. Компания уже планирует выпуск второго электромобиля.

По данным инсайдера, первый электромобиль от итальянского производителя спорткаров Ferrari будет стоить минимум 500 000 евро. В цену не включены какие-либо дополнительные комплектующие, которые обычно добавляют от 15 до 20 процентов к базовой цене, сообщил агентству Reuters человек, знакомый с ситуацией.

Бензиновый автомобиль может стать образцом для первого полностью электрического Ferrari. Изображение: Ferrari

По словам инсайдера, уже разрабатывается и вторая модель электрокара. Однако этот процесс все еще находится на ранней стадии. Комментариев от Ferrari не поступало.

Итак, цена первого электромобиля Ferrari составляет 500 000 евро, что выше средней цены автогиганта в 350 000 евро, включая дополнительные комплектующие для других моделей Ferrari и автомобилей класса люкс. Например, Porsche Taycan доступен от 100 000 евро. Самый мощный Taycan Turbo GT доступен от 244 000 евро.

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То есть вместо электрокара Ferrari можно купить пять обычных Taycan или 2 Turbo GT. В качестве альтернативы можно приобрести пять Tesla Model S Plaid (от 108 000 евро). Самый быстрый электромобиль Tesla разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды и имеет максимальную скорость 322 км/ч.

Как будет выглядеть первый полностью электрический автомобиль Ferrari, пока неизвестно. По слухам, это может быть электрифицированный «классический» Ferrari, такой как 296, или просто автомобиль, такой как Monza SP2. Если электрокар будет напоминать SP2, то он чем-то будет похож на первый электромобиль Tesla — Tesla Roadster.

В настоящее время ходят слухи, что внедорожник Ferrari Purosangue является прототипом первого электрокара Ferrari (E-Ferrari). Это сделало бы его прямым конкурентом Porsche Taycan. Многие производители изначально выбрали формат внедорожника для электромобиля, потому что форм-фактор предлагает больше места для аккумуляторов, чем у компактного спортивного автомобиля.

Ferrari будет производить свои электромобили, а также гибридные автомобили и авто с бензиновыми двигателями на новом заводе в Маранелло, который вскоре начнет работать. По словам инсайдера, он будет выпускать до 20 000 автомобилей в год. Завод должен быть полностью готов к работе через 3-4 месяца.

В прошлом году компания продала менее 14 000 автомобилей. Глава Ferrari Бенедетто Винья заявил акционерам в апреле, что «современный завод будет гарантировать гибкость и технические возможности, которые превзойдут потребности на долгие годы».

Итальянский бренд, известный своими громкими бензиновыми двигателями, объявил, что выведет на рынок электромобиль в конце 2025 года. Предлагаемая цена показывает, что компания считает, что сверхбогатые водители готовы к такому транспортному средству, даже несмотря на то, что конкуренты массового рынка снижают цены на электромобили на фоне падения спроса. Главный конкурент Lamborghini хочет представить первый электромобиль в 2028 году.



