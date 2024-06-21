Сатурн имеет очень эксцентричную орбиту вокруг Солнца. Это означает, что он больше похож на эллипс, чем на круг: расстояние до Солнца варьируется до 20%. Это приводит к большим колебаниям энергетического баланса газовой планеты – например, она поглощает больше энергии, чем выделяет.
Но не только Солнце играет роль в энергетическом балансе. На дисбаланс также влияет тепло, исходящее из недр планеты, как обнаружила исследовательская группа из Университета Хьюстона.
Энергетический баланс планеты рассчитывается исходя из того, сколько радиации планета поглощает от Солнца и сколько тепловой энергии она выделяет в виде теплового излучения. Еще одним источником тепла помимо Солнца являются недра планеты. Сатурн показывает большие колебания в своих недрах.
Это может, помимо прочего, повлиять на формирование гигантских штормов, определяющих погоду на планете. Данные, на основе которых ученые считывают эти явления, получены с космического зонда «Кассини», который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.
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Как сообщает Science Alert, открытие Хьюстонского университета может помочь в исследованиях других планет. Обнаруженный энергетический дисбаланс на Сатурне также может помочь лучше понять погоду на Земле. Хотя Земля имеет гораздо более круговую орбиту вокруг Солнца, чем Сатурн, и тепловыделение из недр планеты значительно ниже, существуют небольшие колебания. Из-за меньшего расстояния до Солнца эти колебания происходят быстрее. В случае Сатурна, которому требуется 29,5 лет обращения вокруг Солнца, эти интервалы намного длиннее.
Примерно год назад Сатурн вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе. Астрофизиками подтверждено существование 62 новых спутника, двигающихся вокруг Сатурна. Планета с ее характерными кольцами теперь имеет в общей сложности 145 спутников. После временного лидерства Юпитера Сатурн снова стал планетой Солнечной системы с наибольшим количеством таких объектов. Вокруг Юпитера было выявлено двенадцать новых образований такого рода. У этой планеты теперь 92 спутника.
Ученым давно известно, что у Сатурна, вероятно, больше спутников, чем у Юпитера. Новый метод наблюдения, при котором внимательно отслеживаются едва различимые объекты вокруг планет, а их световые сигналы усиливаются наложенными изображениями (смещением и суммированием), выявил целый ряд объектов; некоторые из них имеют диаметр 2,5 км. Однако их орбиты необходимо было тщательно изучить, чтобы классифицировать их как спутники, имеющие стабильные орбиты вокруг Сатурна.
О существовании одного из наблюдаемых командой астрофизиков спутника было объявлено три года назад, а остальные были обнаружены позже. 62 объекта были отнесены к 3 известным группам спутников вокруг Сатурна. Самая большая группа – это так называемая Северная группа. Как сообщает Science Alert, спутники могли образоваться в результате столкновения другого такого объекта с Сатурном. Столкновение могло произойти 100 млн лет назад.