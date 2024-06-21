Газовая планета демонстрирует большие сезонные колебания в потреблении и выработке энергии. Сатурн с недавних пор считается планетой с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе.

Сатурн имеет очень эксцентричную орбиту вокруг Солнца. Это означает, что он больше похож на эллипс, чем на круг: расстояние до Солнца варьируется до 20%. Это приводит к большим колебаниям энергетического баланса газовой планеты – например, она поглощает больше энергии, чем выделяет.

Изображение: REUTERS Но не только Солнце играет роль в энергетическом балансе. На дисбаланс также влияет тепло, исходящее из недр планеты, как обнаружила исследовательская группа из Университета Хьюстона.

Фиолетовый: солнечная радиация, приходящая на Сатурн, желтый: радиация, исходящая от Сатурна. Изображение: Университет Хьюстона Энергетический баланс планеты рассчитывается исходя из того, сколько радиации планета поглощает от Солнца и сколько тепловой энергии она выделяет в виде теплового излучения. Еще одним источником тепла помимо Солнца являются недра планеты. Сатурн показывает большие колебания в своих недрах.

Это может, помимо прочего, повлиять на формирование гигантских штормов, определяющих погоду на планете. Данные, на основе которых ученые считывают эти явления, получены с космического зонда «Кассини», который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.

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Как сообщает Science Alert, открытие Хьюстонского университета может помочь в исследованиях других планет. Обнаруженный энергетический дисбаланс на Сатурне также может помочь лучше понять погоду на Земле. Хотя Земля имеет гораздо более круговую орбиту вокруг Солнца, чем Сатурн, и тепловыделение из недр планеты значительно ниже, существуют небольшие колебания. Из-за меньшего расстояния до Солнца эти колебания происходят быстрее. В случае Сатурна, которому требуется 29,5 лет обращения вокруг Солнца, эти интервалы намного длиннее.

Примерно год назад Сатурн вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе. Астрофизиками подтверждено существование 62 новых спутника, двигающихся вокруг Сатурна. Планета с ее характерными кольцами теперь имеет в общей сложности 145 спутников. После временного лидерства Юпитера Сатурн снова стал планетой Солнечной системы с наибольшим количеством таких объектов. Вокруг Юпитера было выявлено двенадцать новых образований такого рода. У этой планеты теперь 92 спутника.

Ученым давно известно, что у Сатурна, вероятно, больше спутников, чем у Юпитера. Новый метод наблюдения, при котором внимательно отслеживаются едва различимые объекты вокруг планет, а их световые сигналы усиливаются наложенными изображениями (смещением и суммированием), выявил целый ряд объектов; некоторые из них имеют диаметр 2,5 км. Однако их орбиты необходимо было тщательно изучить, чтобы классифицировать их как спутники, имеющие стабильные орбиты вокруг Сатурна.

О существовании одного из наблюдаемых командой астрофизиков спутника было объявлено три года назад, а остальные были обнаружены позже. 62 объекта были отнесены к 3 известным группам спутников вокруг Сатурна. Самая большая группа – это так называемая Северная группа. Как сообщает Science Alert, спутники могли образоваться в результате столкновения другого такого объекта с Сатурном. Столкновение могло произойти 100 млн лет назад.