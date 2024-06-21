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kosmos_news
Китайский стартап в области искусственного интеллекта 01.AI представляет эффективную LLM
Компания Google стоит за стартапом 01.AI, который предложил уникальную большую языковую модель (LLM).

До сих пор американские компании доминировали в разработках больших языковых моделей (LLM). Рейтинги платформы LMSYS Chatbot Arena, которые становятся все более популярными, предоставляют информацию о том, насколько хорошо работают новые LLM от крупных и мелких поставщиков в прямом сравнении. В настоящее время на рынке доминируют три американских игрока: OpenAI (GPT-4o), Google (Gemini 1.5 Pro) и Anthropic (Claude 3), на фоне которых остальные провайдеры выглядят немного устаревшими.
Кай Фу Ли. Фото: Techcrunch

Но недавно было замечено, что китайские технологические гиганты и стартапы находятся на подъеме — не только когда дело касается чат-ботов, ориентированных на китайский язык, но и когда речь идёт о программировании. 

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Особенно выделяется стартап 01.AI из Пекина основателя Кай-Фу Ли. Благодаря новой языковой модели Yi Large он теперь находится на девятом месте в общем рейтинге LLM, наравне с GPT-4o от OpenAI или Gemini 1.5 Pro от Google.

Yi Large от 01.AI, как и большинство других LLM, также основана на технологии Transformer, представленной Google. У 01.AI есть чат-бот под названием Wanzhi, есть API для использования ИИ для интеграции функции в собственное программное обеспечение, существуют модели с открытым исходным кодом и, конечно же, генеральный план по разработке общего искусственного интеллекта (AGI).

Стартап 01.AI пока не очень известен; его партнерами являются Alibaba Cloud и менее известный поставщик моделей искусственного интеллекта Fireworks.

«Модель Yi-Large — это разумный выбор для малого бизнеса и стартапов, который сочетает в себе исключительную производительность и экономическую эффективность. Выдающиеся возможности модели по пониманию и генерации естественного языка в сочетании с многоязычной поддержкой основных языков делают ее идеальным решением для различных сценариев использования», — заявили в стартапе.

За 01.AI стоит очень опытный основатель, а именно Кай-Фу Ли. Ему сейчас 62 года, и он присоединился к Apple в начале 1990-х, возглавил Microsoft Research в Китае в конце 1990-х, позже перешел на пост главы Google в Китае, а затем в 2009 году основал Sinovation Ventures. Sinovation Ventures — один из крупнейших венчурных капиталистов в Китае, инвестировавший, среди прочего, в Bitmain, Meitu, Mobike и Niu Technologies.

В 2023 году Кай-Фу Ли запустил стартап 01.AI как китайский ответ OpenAI. В ноябре 2023 года, вскоре после основания, стартап выпустил Yi-34B. К середине 2024 года стартап уже может конкурировать с западными игроками в области ИИ в некоторых областях — и опережать ИИ-компании, таких как Mistral AI из Франции, Cohere из Канады или даже Alibaba из Китая, когда речь идет о LLM.

#google #искусственный интеллект #openai #чат-бот #llm #anthropic #большая языковая модель
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