В Китае запускается ядерная когенерация — первый атомный энергоблок начал поставлять промышленный пар на нефтехимические заводы. Под ядерной когенерацией понимают одновременное производство электроэнергии и тепла либо продукта, полученного на основе тепла.
По данным Reuters, китайская Тяньваньская АЭС начала поставлять пар на нефтехимические заводы в порту Ляньюньган. Это первый подобный случай в Китае – и еще один шаг в использовании ядерного парка для целей когенерации.
Ранее, а именно в 2022 году, электростанция Циньшань начала поставлять тепло, в том числе на промышленные предприятия. Власти Китая похвастались, что благодаря такому использованию полученного от эксплуатации ядерной инфраструктуры продуктов им удалось сократить ежегодные выбросы CO2 на 24 000 тонн.
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Такое использование ядерной энергии могло бы помочь быстро сократить вредные выбросы CO2 в промышленности, которые труднее сократить, чем выбросы в энергетическом секторе.
Ранее сообщалось, что в Чехии выделяемое от АЭС тепло используют для обогрева сотен частных домов.