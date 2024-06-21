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kosmos_news
В США запланировано введение запрета для детей на использование «вызывающих привыкание каналов»
В США готовится межпартийное соглашение о защите детей в интернете: для использование соцсетей нужно будет согласие родителей.

Ленты социальных сетей, которые генерируют миллиарды просмотров (например, на TikTok), подвергаются атакам в США. Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк, подписала в четверг, 20 июня, два законопроекта, направленных на защиту детей и молодых людей от ущерба, причиняемого социальными сетями. Нью-Йорк стал последним штатом, принявшим такие меры. Соответствующие предложения на федеральном уровне все еще ждут согласования.


Один из законов, Закон «О прекращении эксплуатации вызывающих привыкание каналов для детей» (SAFE), потребует от социальных сетей согласия родителей на использование «вызывающих привыкание каналов», основанных на рекомендательных алгоритмах для детей и подростков до 18 лет. Если это произойдет, то соцсетям придется должным образом адаптировать свои приложения для огромной целевой группы детей до 18 лет.

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Другой закон, Закон штата Нью-Йорк о защите данных детей, ограничит сбор данных от несовершеннолетних без согласия и ограничит показ такой информации, но не потребует проверки возраста. Этот закон вступит в силу через год. Штаты по всей стране взяли на себя инициативу по принятию законов по защите детей в интернете — и с этим, похоже, согласны как республиканцы, так и демократы.

Хотя подходы несколько различаются в зависимости от партии, политики с обеих сторон дали понять, что заинтересованы в принятии аналогичных правил для защиты детей в интернете. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, например, подписал в марте закон, требующий согласия родителей на создание учетных записей в социальных сетях детьми до 16 лет.

В мае губернатор штата Мэриленд Уэс Мур подписал радикальный закон о конфиденциальности, запрещающий использование функций, предназначенных для привлечения несовершеннолетних к социальным сетям на длительный период времени. 



«Штаты предпринимают важные шаги для защиты детей в интернете, но в конечном итоге нам нужен всеобъемлющий федеральный закон о конфиденциальности», — сказала Ирен Ли, политический советник Common Sense Media.

Ли выразила надежду, что федеральные законодатели «последуют примеру штатов и сделают конфиденциальность и безопасность молодых людей приоритетом».

#сша #технологии #социальные сети
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