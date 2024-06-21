В США готовится межпартийное соглашение о защите детей в интернете: для использование соцсетей нужно будет согласие родителей.

Ленты социальных сетей, которые генерируют миллиарды просмотров (например, на TikTok), подвергаются атакам в США. Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк, подписала в четверг, 20 июня, два законопроекта, направленных на защиту детей и молодых людей от ущерба, причиняемого социальными сетями. Нью-Йорк стал последним штатом, принявшим такие меры. Соответствующие предложения на федеральном уровне все еще ждут согласования.







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Один из законов, Закон «О прекращении эксплуатации вызывающих привыкание каналов для детей» (SAFE), потребует от социальных сетей согласия родителей на использование «вызывающих привыкание каналов», основанных на рекомендательных алгоритмах для детей и подростков до 18 лет. Если это произойдет, то соцсетям придется должным образом адаптировать свои приложения для огромной целевой группы детей до 18 лет.

Другой закон, Закон штата Нью-Йорк о защите данных детей, ограничит сбор данных от несовершеннолетних без согласия и ограничит показ такой информации, но не потребует проверки возраста. Этот закон вступит в силу через год. Штаты по всей стране взяли на себя инициативу по принятию законов по защите детей в интернете — и с этим, похоже, согласны как республиканцы, так и демократы.

Хотя подходы несколько различаются в зависимости от партии, политики с обеих сторон дали понять, что заинтересованы в принятии аналогичных правил для защиты детей в интернете. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, например, подписал в марте закон, требующий согласия родителей на создание учетных записей в социальных сетях детьми до 16 лет.

В мае губернатор штата Мэриленд Уэс Мур подписал радикальный закон о конфиденциальности, запрещающий использование функций, предназначенных для привлечения несовершеннолетних к социальным сетям на длительный период времени.







«Штаты предпринимают важные шаги для защиты детей в интернете, но в конечном итоге нам нужен всеобъемлющий федеральный закон о конфиденциальности», — сказала Ирен Ли, политический советник Common Sense Media.

Ли выразила надежду, что федеральные законодатели «последуют примеру штатов и сделают конфиденциальность и безопасность молодых людей приоритетом».