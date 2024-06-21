Артур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор биржи BitMEX, объявил 19 июня, что хочет купить два альткоина — он ожидает взрывного роста Pendle и Dogecoin.

Соучредитель и бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс считает, что текущая рыночная ситуация представляет собой идеальную возможность для покупки альткоинов. В среду, 19 июня, он заявил в посте на платформе X (ранее Twitter), что нацелился на Pendle и Dogecoin.







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По данным онлайн-платформы данных Lookonchain, один из кошельков Хейса приобрел 20 июня 92 336 Pendles с помощью платформы Wintermute. Известный криптоинвестор отправил $2 млн в Wintermute и взамен получил 280 ETH на сумму $1 млн и 92 336 Pendle на сумму $554 000. В настоящее время неизвестно, приобрел ли Хейс DOGE.

Артур Хейс известен своим точным анализом рынка и смелыми прогнозами. В прошлом он несколько раз хвалил проект Pendle и уже совершал покупки этих токенов. Для этих транзакций он также использовал платформу Wintermute, которая специализируется на торговле и предоставлении ликвидности.

В недавнем сообщении в блоге Хейс прокомментировал текущую экономическую ситуацию и ее влияние на рынки криптовалют. Он считает, что хотя в США и не уменьшилась инфляция, власти все равно снизят процентные ставки. Что касается биткоина, то эксперт также настроен оптимистически в отношении ведущей криптовалюты.



«Я прогнозирую, что цена BTC будет расти медленно и к августу составит от 60 до 70 тысяч долларов», — написал он.

Хейс настроен оптимистично и заявил: «Бычий рынок снова проснулся». Это заявление должно заставить многих криптоинвесторов обратить внимание на рынок цифровых активов. Потому что, если кто-то вроде Хейса, известного своими проницательными наблюдениями за рынком, выступает с таким оптимистичным заявлением, это может иметь позитивный эффект для всего рынка.

За действиями Артура Хейса внимательно следят в криптосообществе, поскольку его решения часто рассматриваются как индикатор более крупных рыночных тенденций. Пока неизвестно, сбудутся ли его прогнозы и какое влияние его покупки окажут на цены Pendle и Dogecoin.

Криптосообщество, безусловно, будет следить за Хейсом и его следующими шагами в ближайшие недели и месяцы. В то время, когда рынки характеризуются неопределенностью и волатильностью, его действия и прогнозы могут оказать существенное влияние на развитие событий.



