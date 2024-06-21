Производители обещают, что фотоэлектрические модули будут продолжать хорошо работать даже через 25 лет. Такой срок службы уже доказан.

В 1992 году во Франции была построена первая фотоэлектрическая система для подачи электроэнергии в сеть. Ответственность за этот проект взяла на себя НПО Hespuls.

Установка фотоэлектрического модуля. Изображение из открытых источников Тогда производитель пообещал, что установленные солнечные модули будут по-прежнему иметь 80 процентов своей первоначальной мощности через 25 лет. Сейчас этот срок эффективной службы подтвердился.

Для проверки производительности солнечные панели были демонтированы и доставлены в лабораторию, сообщает Hespul. Там был проведен обычный тест по определению работоспособности солнечных модулей. В темном помещении и в контролируемой среде модули облучались вспышками света. Выработанную таким образом энергию сравнивали со значением, измеренным тем же методом 31 год назад, когда производились солнечные панели.

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Результат: в среднем солнечные модули по-прежнему обеспечивали 79,5 процентов своей мощности. Измерение производительности также проводилось спустя 20 лет после установки фотоэлектрического модуля. В то время солнечные модули все еще производили 91,7 процента своей максимальной мощности.

Результат соответствует показателям других тестов, проведенных в США, Словении и Швейцарии. Например, фотоэлектрическая система TISO-10 в Лугано (Швейцария) была подключена к сети в 1982 году и поэтому считается старейшей фотоэлектрической системой в Европе.

Самая старая солнечная электростанция в Европе находится в Швейцарии. Солнечные модули от TISO-10. Фото: SUPSI После 35 лет эксплуатации солнечные элементы были исследованы: они достигли производительности не менее 80 процентов. Единственными возникшими проблемами был возрастной износ, вызванный воздействием окружающей среды и инфраструктуры. К ним относятся коррозия, повреждение соединительных кабелей и перегрев некоторых участков системы. Падение солнечного света на определенные участки приводит к перегреву частей солнечных модулей из-за дисбаланса мощности или повреждения паяных соединений. Современные солнечные панели, учитывая новые технологии при их создании, должны эффективно работать сотни лет, полагают некоторые эксперты.