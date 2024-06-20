Rheinmetall модернизирует свой танк KF51 еще до запуска в производство. Стали известны подробности модернизации танка, представленного на проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory.

Когда два года назад компания Rheinmetall продемонстрировала танк KF51 Panther, представители оборонной промышленности были поражены. Но не из-за ярко-зеленого пиксельного камуфляжа, которым немецкая компания наделяет свои прототипы и технику. Название также не было главной проблемой. Хотя, конечно, можно сказать, что с исторической точки зрения немецкому оружейному предприятию не оптимально называть танк так же, как модель Вермахта.

Фото: Rheinmetall Больше всего не понравилось то, что у KF51 была управляемая экипажем (так называемая обитаемая) башня. Собственно, к 2022 году уже давно было понятно, что развитие основных боевых танков движется в сторону беспилотных башен. Россия продвинулась в этом направлении с Т-14 «Армата», который впервые был показан еще в 2015 году.

Однако в Rheinmetall пообещали, что KF51 подготовлен к установке беспилотной башни благодаря современной электронике. На проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory была представлена ожидаемая два года назад обновленная версия Panther: KF51-U.

реклама

Rheinmetall называет беспилотную башню Concept Uncrewed Turret (CUT). Она оснащена 130-мм пушкой, которая также используется на KF51. Пушка может стать основным вооружением танка MGCS. В настоящее время она разрабатывается KNDS в рамках немецко-французского сотрудничества. KNDS является прямым конкурентом Rheinmetall и предпочла бы выбрать для MGCS собственную 140-мм пушку.

Решение, вероятно, будет принято исходя из того, какой калибр США будут использовать с M1E3 Abrams. Это станет прорывом в стандарте НАТО. В этом плане у Rheinmetall хорошие шансы, поскольку она уже оснащает армию США. Находящийся в настоящее время на вооружении M1A2 Abrams использует 120-мм пушку немецкого производителя.

Система автоматического заряжания для пушки обязательна, поскольку башня необитаемая. Боекомплект расположен в кормовой части башни. Есть 2 магазина для хранения различных типов снарядов - например, фугасных взрывчатых веществ и кумулятивных зарядов для борьбы с другими танками. В целом боекомплект весьма ограничен и составляет 25 патронов. Немецкий основной боевой танк Leopard 2 имеет в башне 42 снаряда.

Пулемет BMG калибра 12,7×99 мм установлен соосно с основной пушкой. Это означает, что пулемет автоматически целится туда, куда нацелено основное орудие.

Такое решение несколько удивительно. Спаренные пулеметы сейчас считаются старомодными, поскольку современные конструкции танков включают в себя дистанционно управляемые пулеметные блоки с возможностью поворота на 360 градусов на крыше башни. Например, Leopard 2 A-RC 3.0 от KNDS, также с необитаемой башней, не имеет спаренного пулемета. На крыше башни KF51-U установлен дистанционно управляемый пулемет RMG762.

KF51-U на выставке Eurosatory. Фото: Rheinmetall Если эксплуатировать пулемет с высокой скорострельностью только с одним стволом, то ствол слишком быстро нагревается. Снаряды не стабилизируются и как бы вращаются в полете, что значительно снижает точность и дальность стрельбы.

Примечательно, что компания Rheinmetall при анонсе KF51-U не упомянула стартер для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе). KF51 имеет складывающийся из башни стартер для четырех установок Rheinmetall HERO120.

В KF51-U упоминается только один находящийся на борту разведывательный дрон. В настоящее время неизвестно, можно ли вместо этого дополнительно запустить HERO или можно ли при необходимости оборудовать KF51-U стартером для HERO120.

KF51-U, как и KF51, имеет на корпусе динамическую броню. Это решение предназначено для предотвращения пробития брони кумулятивными зарядами в случае попадания. KF51-U также предлагает несколько систем активной защиты.

В качестве системы жесткого уничтожения прилетающих снарядов используется либо APS от Rheinmetall, либо Iron Fist. KF51-U с Iron Fist был показан на выставке Eurosatory. Он создан израильскими производителями IWI и Elbit и является конкурирующим продуктом системы Trophy, созданной израильской компанией Rafael. Leopard 2 A-RC 3.0 использует Trophy.

В APS и Trophy от Rheinmetall датчики обнаруживают приближающийся снаряд или ракету. Заряд взрывчатого вещества взрывается полностью автоматически, стреляя осколками в снаряд и уничтожая его до того, как он достигнет танка.

В зависимости от оборудования масса должна составлять от 50 до 60 тонн. Leopard 2 A-RC 3.0 весит менее 60 тонн; этот показатель в настоящее время становится стандартным значением для основных боевых танков с необитаемой башней. Для сравнения: нынешний Leopard 2A8 значительно тяжелее — почти 70 тонн.