Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Немецкий основной боевой танк KF51-U Panther получил существенную модернизацию
Rheinmetall модернизирует свой танк KF51 еще до запуска в производство. Стали известны подробности модернизации танка, представленного на проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory.

Когда два года назад компания Rheinmetall продемонстрировала танк KF51 Panther, представители оборонной промышленности были поражены. Но не из-за ярко-зеленого пиксельного камуфляжа, которым немецкая компания наделяет свои прототипы и технику. Название также не было главной проблемой. Хотя, конечно, можно сказать, что с исторической точки зрения немецкому оружейному предприятию не оптимально называть танк так же, как модель Вермахта.
Фото: Rheinmetall Больше всего не понравилось то, что у KF51 была управляемая экипажем (так называемая обитаемая) башня. Собственно, к 2022 году уже давно было понятно, что развитие основных боевых танков движется в сторону беспилотных башен. Россия продвинулась в этом направлении с Т-14 «Армата», который впервые был показан еще в 2015 году.

Однако в Rheinmetall пообещали, что KF51 подготовлен к установке беспилотной башни благодаря современной электронике. На проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory была представлена ожидаемая два года назад обновленная версия Panther: KF51-U.

реклама

Rheinmetall называет беспилотную башню Concept Uncrewed Turret (CUT). Она оснащена 130-мм пушкой, которая также используется на KF51. Пушка может стать основным вооружением танка MGCS. В настоящее время она разрабатывается KNDS в рамках немецко-французского сотрудничества. KNDS является прямым конкурентом Rheinmetall и предпочла бы выбрать для MGCS собственную 140-мм пушку.

Решение, вероятно, будет принято исходя из того, какой калибр США будут использовать с M1E3 Abrams. Это станет прорывом в стандарте НАТО. В этом плане у Rheinmetall хорошие шансы, поскольку она уже оснащает армию США. Находящийся в настоящее время на вооружении M1A2 Abrams использует 120-мм пушку немецкого производителя.

Система автоматического заряжания для пушки обязательна, поскольку башня необитаемая. Боекомплект расположен в кормовой части башни. Есть 2 магазина для хранения различных типов снарядов - например, фугасных взрывчатых веществ и кумулятивных зарядов для борьбы с другими танками. В целом боекомплект весьма ограничен и составляет 25 патронов. Немецкий основной боевой танк Leopard 2 имеет в башне 42 снаряда.

Пулемет BMG калибра 12,7×99 мм установлен соосно с основной пушкой. Это означает, что пулемет автоматически целится туда, куда нацелено основное орудие.

Такое решение несколько удивительно. Спаренные пулеметы сейчас считаются старомодными, поскольку современные конструкции танков включают в себя дистанционно управляемые пулеметные блоки с возможностью поворота на 360 градусов на крыше башни. Например, Leopard 2 A-RC 3.0 от KNDS, также с необитаемой башней, не имеет спаренного пулемета. На крыше башни KF51-U установлен дистанционно управляемый пулемет RMG762.
KF51-U на выставке Eurosatory. Фото: Rheinmetall Если эксплуатировать пулемет с высокой скорострельностью только с одним стволом, то ствол слишком быстро нагревается. Снаряды не стабилизируются и как бы вращаются в полете, что значительно снижает точность и дальность стрельбы.

Примечательно, что компания Rheinmetall при анонсе KF51-U не упомянула стартер для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе). KF51 имеет складывающийся из башни стартер для четырех установок Rheinmetall HERO120.

В KF51-U упоминается только один находящийся на борту разведывательный дрон. В настоящее время неизвестно, можно ли вместо этого дополнительно запустить HERO или можно ли при необходимости оборудовать KF51-U стартером для HERO120.

KF51-U, как и KF51, имеет на корпусе динамическую броню. Это решение предназначено для предотвращения пробития брони кумулятивными зарядами в случае попадания. KF51-U также предлагает несколько систем активной защиты.

В качестве системы жесткого уничтожения прилетающих снарядов используется либо APS от Rheinmetall, либо Iron Fist. KF51-U с Iron Fist был показан на выставке Eurosatory. Он создан израильскими производителями IWI и Elbit и является конкурирующим продуктом системы Trophy, созданной израильской компанией Rafael. Leopard 2 A-RC 3.0 использует Trophy.

В APS и Trophy от Rheinmetall датчики обнаруживают приближающийся снаряд или ракету. Заряд взрывчатого вещества взрывается полностью автоматически, стреляя осколками в снаряд и уничтожая его до того, как он достигнет танка.

В зависимости от оборудования масса должна составлять от 50 до 60 тонн. Leopard 2 A-RC 3.0 весит менее 60 тонн; этот показатель в настоящее время становится стандартным значением для основных боевых танков с необитаемой башней. Для сравнения: нынешний Leopard 2A8 значительно тяжелее — почти 70 тонн.

#военная техника #танк #kf51-u panther
+
Написать комментарий (0)
Российский танк Т-72 стал более защищенным
Northrop Grumman поставляет полный комплект элементов системы управления ПВО IBCS
Тайваньские рыбаки обнаружили у берега китайскую атомную подводную лодку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
6
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
Rolls-Royce разработала гибридный стелс-двигатель, который сделает бронетехнику невидимой врагу
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
Россияне считают комфортным платить за мобильную связь и интернет не более 400 рублей в месяц
5
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
228
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
20
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
50
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
162
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
62
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Александр Олейников
21:39
Попандос
На границе Гонконга и материкового Китая был задержан мужчина, пытавшийся провезти 596 процессоров
Spike Rus
21:37
Ремонтировать мышь? Что за детский сад. Средняя качественная мышь, а не балалайка за 99 руб, если вот реально наверное долбится в игры 24/7 отбегает по любому 2-4 года. Да, даже и балалайка проработае...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Слав Webster
21:33
Это не украинский а американский Украинские могут только ползать под США
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
Слав Webster
21:32
Видео как сжигают украинских фашистов вам нужно? Или как русскийланцет сжигает немецкие танки? Все у вас укрогитлеровцев будет :)
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
World Trailer
21:32
А вот недавно слышал - "Стандарту PCIe 6.0 придется пожертвовать скоростью ради снижения температуры компонентов." А для 7.0 охлаждение под азотом будет да? :D
PCIe 7.0 продемонстрировал скорость 128 ГТ/с с помощью оптического подключения
World Trailer
21:28
Ты туда столько налепишь что х** потом разберешь для чистки от пыли :D Будет сплошной пылевой фильтр из самой пыли...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
World Trailer
21:27
Да без ихних слайдов по множеству тестов и так понятно что у AMD отличнейшая производительность. Не Intel же покупать что бы из-за поголовно бракованных и деградирующих CPU ловить BSOD'ы и вылеты? :D
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
Tarment
21:26
На https://www.youtube.com/watch?v=pv-XCoM9cmk Запись 2 фпс съела, так что такие же показатели как на твоём говне, однако на твоём говне есть только никчёмный фср, который ужасно артефачит. Приведу п...
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Леон Геворкян
21:16
нифига себе, уж от чеснока с маслом ботулизма я не ждал...
В пустыне Лас-Вегаса обнаружен очередной зеркальный монолит
NoName
21:03
Для пвп шутанов где рт не нужно(ходя где есть РТ кроме киберпука?)уже как целое поколение рвет ,ах да в пвп шутанах люди проводят большую часть игрового времени ,нежели в каких то сюжетках😗😗😗
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем