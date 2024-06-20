Isar Aerospace считается ведущей компанией в сфере космических технологий в Европе.

Мюнхенская космическая компания Isar Aerospace объявила 20 июня о значительном расширении раунда финансирования серии C более чем на 65 миллионов евро, в результате чего общий объем финансирования серии C превысит 220 миллионов евро. Компания получила финансирование от Инновационного фонда НАТО (NIF), отдельного фонда венчурного капитала, поддерживаемого 24 союзниками по НАТО.

Стартап создает ракеты-носители для транспортировки спутников малого и среднего размера, и его иногда называют «европейским SpaceX».



реклама «Доступ к космосу имеет решающее значение для технологического суверенитета Европы и Великобритании. Космические технологии, подобные технологиям Isar, открывают огромные возможности и позволят нам создать безопасное и процветающее будущее для следующих поколений. Мы будем поддерживать Isar на пути развития в государственных и коммерческих целях», — заявила Андреа Траверсоне, управляющий партнер Инновационного фонда НАТО.

Фонд NIF предоставляет более одного миллиарда евро компаниям, занимающимся глубокими технологиями в области обороны, безопасности и устойчивости. Это первая прямая инвестиция Инновационного фонда НАТО в систему запуска спутников, имеющую решающее значение как для гражданских инноваций, так и для оборонного потенциала.

В Isar Aerospace отметили, что инвестиции Инновационного фонда НАТО в компанию Isar Aerospace являются убедительным признаком уверенности в подходе стартапа и подчеркивают фундаментальную роль космических технологий для экономики и общества.



«Это еще больше показывает, что европейским правительствам необходимо продвигать и использовать частные инновации и продукты, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном уровне», — сказал Дэниел Метцлер, соучредитель и генеральный директор Isar Aerospace.

Isar Aerospace с общим объемом финансирования более 400 миллионов евро с момента своего основания в 2018 году является самой капитализированной независимой новой космической компанией в Европе. Компания зарекомендовала себя как технологический лидер, развивая собственный опыт посредством полной вертикальной интеграции и полностью владея проектированием, производством и тестированием.

В мае 2024 года Isar Aerospace объявила о создании ведущего в мире предприятия по производству коммерческих ракет-носителей недалеко от Мюнхена. В сотрудничестве с общеевропейской компанией по недвижимости VGP Group, которая будет разрабатывать и строить объект, Isar Aerospace сможет производить 40 ракет-носителей Spectrum в год.

Последнее финансирование позволит Isar Aerospace продолжать инвестировать в установку и оборудование серийного производства. Благодаря высокому уровню автоматизации и масштабируемости Isar Aerospace имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса частного и государственного секторов на транспортировку спутников малого и среднего размера и спутниковых группировок в космос.