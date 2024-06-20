Согласно немецким СМИ, Олаф Шольц был причастен к строительству газопровода «Северный поток-2» и поддерживал этот проект.

Немецкое издание Handelsblatt обнародовало внутриправительственные документы, которые показывают, насколько тесно канцлер Олаф Шольц был причастен к строительству газопровода «Северный поток-2». До недавнего времени он защищал проект. С этой целью он пытался убедить Дональда Трампа отменить санкции в отношении газопровода, предложив ему импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Германию.

Фото: Твиттер/@DEtachiert По информации, полученной журналистами Handelsblatt, канцлер Олаф Шольц, будучи министром финансов в правительстве Ангелы Меркель, активно лоббировал газопровод «Северный поток-2» среди международных партнеров.

Чтобы завоевать расположение американцев по этому вопросу, он провел переговоры с кабинетом президента Дональда Трампа, пытаясь убедить чиновников поддержать инвестиции в обмен на импорт американского СПГ в Германию.

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Идея импорта сырья из США должна была стать лишь прикрытием истинных намерений тогдашнего правительства.

«Летом 2020 года Шольц якобы написал Мнучину (бывший министр финансов США) с предложением о финансовом участии Германии в терминалах СПГ для поставок из США при условии, что санкции Вашингтона против «Северного потока-2» будут отменены», - сообщает Handelsblatt.

Газета сообщает, что, согласно внутренней записке министра экономики Питера Альтмайера, обещания нынешнего канцлера были невыполнимыми. Отсутствовала как модель финансовых инвестиций, так и необходимые разрешения, что сделало невозможным реализацию проекта до президентских выборов в США в 2020 году.

Крайне спорной в этой истории является фигура Мануэлы Швезиг, ставшей президентом Бундесрата при скандальных обстоятельствах. Швезиг, представительница фракции СДПГ, известна своим сильным интересом к экономическим отношениям с Россией. Кроме того, она основала «проклиматический» фонд Stiftung Klimaschutz, связанный с российским «Газпромом», который поддержал строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении этих инвестиций.

Как сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag, деньги от «Газпрома» потекли в фонд ручьем. В заявлении фонда, подготовленном для газеты, сказано, что вливание денежных средств продолжалось непрерывно с февраля по ноябрь 2021 года, а в мае «Газпром» перечислил рекордную сумму — почти 87 млн евро. Средствами должны были воспользоваться 80 поставщиков услуг, при этом было выполнено 119 заказов на общую сумму 165 миллионов евро. Затем этим делом заинтересовалась система правосудия Германии, которая намеревалась возбудить уголовные обвинения против премьер-министра страны Мануэлы Швезиг за создание и политизацию фонда.

Несмотря на давнее осознание того, что премьер-министр Швезиг действовала на благо России и что созданный ее правительством фонд получил от РФ более 190 миллионов евро, власти Германии не видели препятствий для назначения ее президентом Бундесрата.