Центральные банки полагаются на безопасную гавань — золото. Ожидается снижение доли доллара США в мировых резервах.

Согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC), центральные банки стран с развитой экономикой планируют увеличить покупки золота в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на рекордную цену около $2330 за унцию, они хотят использовать драгметалл для защиты от таких рисков, как инфляция и экономические потрясения.



Исследование показало, что 29% из 70 центральных банков планируют покупать золото. Из них 15% центральных банков относятся к странам с развитой экономикой и 40% — к развивающимся рынкам. В качестве основных причин они называют ребалансировку своих резервов и хеджирование от растущей инфляции, подверженности риску доллара США и нестабильности рынка.





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В то же время 56% центральных банков стран с развитой экономикой и почти две трети стран с формирующимся рынком ожидают, что доля доллара США в мировых резервах снизится в течение следующих пяти лет. Эти ожидания отражают текущую дискуссию о доминирующей роли доллара как мировой резервной валюты.

Дискуссии о резервной мировой валюте набрали обороты после масштабных санкций против России в 2022 году. Другие страны опасаются, что они также будут исключены из финансовой системы, основанной на долларе США. Группа ключевых развивающихся экономик сейчас работает над тем, чем заменить доллар.

Хотя доллар США по-прежнему является доминирующей валютой в валютных резервах центральных банков, его доля упала с более чем 70% в 2000 году до примерно 55% в последнем квартале 2023 года, согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ).

Несмотря на такое развитие событий, мало кто верит, что от доллара США можно отказаться в обозримом будущем, поскольку он глубоко и широко укоренился в мировой финансовой системе. Тем не менее, исследование WGC показывает, что центральные банки все чаще обращаются к золоту, чтобы застраховаться от рисков.