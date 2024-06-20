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Bloomberg: Индия введет в эксплуатацию больше угольных электростанций, чем за последнее десятилетие
Индии бьет рекорды по спросу на электроэнергию для питания кондиционеров. Это, в сочетании с ростом населения и экономическим развитием, заставляет запускать угольные электростанции.

В этом году Индия намерена ввести в эксплуатацию больше угольных энергетических мощностей, чем за все последнее десятилетие. Все это для удовлетворения быстро растущего спроса на энергию в стране с самым большим населением в мире. Ожидается, что к марту 2025 года будет добавлено 15,4 ГВт, сообщает Bloomberg.
Вид на Тадж-Махал с берега Ямуны в Агре, Индия
Это самый высокий показатель за девять лет. В начале этого года министр энергетики говорил о запуске «не менее» 53,6 ГВт к марту 2032 года. В правительственном документе от декабря 2023 года упоминалось о 80 ГВт к этой дате. В настоящее время ведется строительство станций, обеспечивающих 28,5 ГВт.

Индия также развивает сектор возобновляемой энергетики, и доля угля в энергобалансе падает. В первом квартале 2024 года доля угля в общем объеме генерирующих мощностей упала ниже 50% – впервые с 1960-х годов. В 2022 году – 55% потребляемой энергии поступала от угольных станций. В настоящее время в стране действуют 23 ядерных реактора общей мощностью почти 7 ГВт. Еще семь объектов находятся в стадии строительства.

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Проблемой развития возобновляемых источников энергии по-прежнему является недостаточность мощностей по хранению энергии. В 2023 году Индия произвела почти 2000 ТВтч электроэнергии. Для сравнения, в 2022 году во всем мире было произведено 29,2 тысячи ТВтч.

Согласно анализу Our World in Data, около половины процента населения Индии вообще не имели доступа к электричеству в 2021 году. Может показаться, что это не так уж и много, но, учитывая, что население на тот момент составляло 1,4 миллиарда человек, эта проблема затронуло 6 миллионов человек. При этом почти 30% население не имело доступа к чистым видам топлива для приготовления пищи (например, электричеству вместо угля).

В Индии спрос растет не только из-за роста населения — в 2023 году она обошла по этому показателю Китай, а к 2050 году население, как ожидается, вырастет до более чем 1,6 миллиарда. Из-за экономического роста и высокого уровня температуры Индия нуждается в электроэнергии для систем охлаждения.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за последние 50 лет в Индии из-за жары погибло более 17 000 человек. Среднегодовая температура составляет около 26°C, а спрос на электроэнергию чувствителен к температуре: в жаркую погоду он резко возрастает для питания кондиционеров. Это один из ключевых факторов увеличения пикового спроса на электроэнергию в Индии.

Только за 2019–2022 годы потребление электроэнергии на охлаждение помещений выросло на 21%. Сейчас на кондиционеры и другие охлаждающие устройства приходится почти 10% от общей потребности в электроэнергии.

По мере увеличения доходов увеличивается и число домохозяйств, которые могут себе это позволить. В 2023 году на 100 домохозяйств приходилось 24 кондиционера — в три раза больше, чем в 2010 году. По прогнозам МЭА, к 2050 году это число увеличится в девять раз. Тогда в индийских домах кондиционеров будет больше, чем холодильников, стиральных машин или телевизоров. Индия является самым быстрорастущим рынком систем кондиционирования воздуха в мире – от 8 до 10 процентов домохозяйства имеют кондиционеры, и, по прогнозам правительства, в 2037 году этот показатель может составить уже 50%.

Согласно одному из сценариев МЭА, в 2050 году спрос на электроэнергию для кондиционеров превысит общее потребление электроэнергии во всей Африке. При использовании энергосберегающих кондиционеров и хорошей теплоизоляции зданий ожидаемый рост спроса к 2050 году может снизиться на 15%.

По мнению МЭА, фотовольтаика хорошо справляется с потребностью в охлаждении в течение дня, но частые в Индии тропические ночи (когда температура не опускается ниже 20°C 24 часа в сутки, в том числе ночью) вынуждают включать кондиционер также после наступления темноты. Поэтому существует необходимость хранить энергию или использовать другие источники энергии – в индийском варианте угольные электростанции. 

Индия не присоединилась к группе из 63 стран, которые пообещали сократить вредные выбросы во время климатического саммита COP28 в Дубае. Чтобы сохранять прохладу в помещениях, не нанося ущерба климату, необходимо провести модернизацию зданий и внедрить энергоэффективные устройства.

#технологии #индия #энергетика
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