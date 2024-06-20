Продажи электромобилей превысят продажи всех остальных транспортных средств к 2030 году, а на дорогах Европы будет более 75 миллионов электрокаров, прогнозирует опубликованный 19 июня отчет компаний EY и Eurelectric.

Данные, представленные в опубликованном 19 июня отчете компаний EY и Eurelectric, показывают, что количество зарядных станций для электромобилей в Европе растет и в настоящее время достигает почти 745 000.



На всех рынках, где появились автомобили с нулевым уровнем выбросов, наблюдается постепенное увеличение количества зарядных станций. В настоящее время продажи электромобилей во всем мире составляют 16% от всех купленных машин. В 2023 году на дорогах появилось более 14,1 миллиона новых электромобилей, а их общее количество превысило 40 миллионов.

«В ЕС и Великобритании, Норвегии и Швейцарии на аккумуляторные электромобили (BEV) и гибридные электромобили (PHEV) приходится каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2023 году», — говорится в отчете.

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Согласно анализу экспертов EY, тенденция к росту продолжится, и к 2030 году в Европе продажи электромобилей превысят продажи других автомобилей, а на дорогах будет 75 миллионов машин с нулевым уровнем выбросов. Это больше, чем прогноз двухлетней давности, согласно которому количество электромобилей должно было достичь 65 миллионов в 2030 году. Корректировка прогноза связана, прежде всего, со снижением цен на аккумуляторы и распространением зарядной инфраструктуры.

В EY сообщают, что электромобили становятся все более привлекательным вариантом для потребителей, что приводит к динамичному росту продаж. Они видят множество преимуществ, связанных с их наличием, таких как более низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию — цена на электроэнергию на многих рынках более выгодна, чем цена на топливо. Кроме того, растет экологическая осведомленность, и многие компании переходят на автопарки с нулевым уровнем выбросов. Важен также технологический прогресс, связанный с сокращением времени зарядки, что повышает удобство использования.

Согласно отчету, продажи большегрузных автомобилей с нулевым уровнем выбросов (eHDV) также растут в Европе. В настоящее время более 7% транспортными средствами доставки являются электромобили, а электрогрузовики составляют 1,5% рынка, а это означает скачок, учитывая, что в 2022 году их доля составляла 0,4%. В свою очередь, продажи электробусов выросли на 14%, в основном за счет сильных продаж во Франции, Испании и Германии. Однако, как отмечается, популяризация электромобилей в этом сегменте будет сложнее, чем в случае с легковыми автомобилями.

Обеспечить достаточный запас хода для средств доставки сложнее, а грузы создают дополнительную нагрузку на аккумуляторы. В случае таких автопарков инфраструктура должна быть соответствующим образом масштабирована и обеспечивать возможность быстрой зарядки множества автомобилей одновременно. А это требует значительных инвестиций в увеличение количества зарядных станций.

По мнению авторов отчета, правильно расположенные зарядные станции необходимы, чтобы уменьшить беспокойство пользователей в случае дальних поездок. Электромобили сейчас настолько продвинуты, что могут программировать собственный маршрут и планировать удобные остановки для зарядки. За год количество общественных зарядных станций в Европе увеличилось на 40% – примерно до 744 тыс. Однако распределение инфраструктуры неравномерно. В 2023 году примерно 78% европейских пунктов зарядки были расположены в семи странах: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и Великобритании.

Принятие постановления ЕС AFIR об инфраструктуре альтернативного топлива будет означать, что общественные станции быстрой зарядки для легковых автомобилей и грузовых фур будут устанавливаться каждые 60 километров вдоль основных транспортных коридоров ЕС. В случае с транспортными средствами eHDV полное покрытие сети ожидается к 2030 году. Поскольку электромобили станут более популярными, возникнет необходимость в постоянном и пропорциональном увеличении количества мест, где их можно будет зарядить. Правильное расположение новых точек помогут определить сами водители, говорится в отчете.

Отчет основан на анализе, проведенном компаниями EY и Eurelectric, на основе интервью с ведущими представителями автомобильной, энергетической, нефтегазовой отраслей, производителями аккумуляторов, компаниями по управлению автопарком, лизинговыми компаниями и представителями зарядных станций. Он показывает тенденции и мнения относительно рынка электромобильности в Европе и во всем мире.