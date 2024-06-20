Минфин США хочет дополнительных санкций в отношении российских танкеров, но Белый дом выступает против, сообщает Washington Post.

Белый дом выступает против планов Минфина США ввести санкции в отношении примерно 80 российских танкеров из теневого флота, экспортирующих российскую нефть по ценам выше лимита, установленного G7, сообщает Washington Post. Причиной называют опасения по поводу инфляции и шансов президента Джо Байдена на выборах.

Президент Байден во время своего обращения к Конгрессу США. Изображение: платформа X

Как пишет обозреватель газеты Дэвид Игнатиус, несмотря на "настоятельные рекомендации" Минфина ввести очередной пакет санкций в отношении танкеров, принадлежащих российскому государственному судовладельцу "Совкомфлот", Белый дом выступил против этого шага.

По словам представителей Белого дома, на которые ссылается газета, баланс на мировом энергетическом рынке в настоящее время настолько хрупкий, что любое его нарушение может привести к резкому росту цен. Они также опасаются, что Владимир Путин намеренно сократит поставки сырья, вызвав рост цен, чтобы подорвать электоральные шансы Байдена, поскольку инфляция является одной из главных тем предвыборной кампании.

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Игнатиус пишет, что лучшим решением для Саудовской Аравии, "предполагаемого нового друга США на Ближнем Востоке", было бы увеличение добычи нефти. Однако на данный момент группа ОПЕК+, в которой саудовцы имеют большое влияние, решила продлить нынешние крупные сокращения добычи до 2025 года.

Представители Минфина США считают опасения коллег из Белого дома преувеличенными, указывая на то, что первая серия санкций в отношении теневого флота не привела к повышению цен, а вынудила Россию предложить большие скидки.

Так называемые теневые флоты – дешевые старые танкеры, не пользующиеся спросом на Западе – являются для России основным способом продажи нефти по ценам, превышающим установленный G7 лимит в $60 за баррель.

По оценкам, в настоящее время на их долю приходится около половины российского экспорта сырой нефти. Еще 40% судов – это танкеры, принадлежащие другому государственному гиганту – "Роснефти". Этот флот, насчитывающий примерно 100 кораблей также рассматривается как потенциальный объект санкций, но их не введут без одобрения Белого дома.