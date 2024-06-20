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kosmos_news
Arkham: Власти Германии по неизвестной причине переместили 6500 BTC на сумму $425 млн
Связанный с правительством Германии кошелек перевел на новый адрес 6500 BTC ($425 млн), часть из которых оказалась на биржах. Это следует из данных Arkham.

6500 биткоинов на сумму около $425 млн были перемещены из криптокошелька правительства Германии. Эти движения на счете, на котором в общей сложности находится более 50 000 биткоинов, заставляют многих предполагать, что правительство Германии может продавать некоторые из своих биткоин-активов.


Биткоины на кошелек поступали в том числе от пиратской киноплатформы Movi2k, которая действовала в 2013 году. Тогда сотрудник платформы передал биткоины властям Германии в рамках соглашения с органами безопасности. Теперь эти биткоины были переправлены из государственного кошелька на неизвестный адрес, согласно отчету Arkham.

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Из 6500 BTC 2500 монет были переведены на третий кошелек. Оттуда было 4 отдельных перевода по 500 биткоинов каждый. 1000 из этих биткоинов оказались на криптобиржах Kraken и Bitstamp. Остальные тысячи монет были распределены по неизвестным адресам.

Перемещение этих больших объемов биткоинов в Германии не осталось незамеченным. Компания по отслеживанию и аналитике в блокчейне Arkham, которая определила кошелек как «криптовалютный кошелек правительства Германии», внимательно следила за транзакциями. Аналитики и криптоэнтузиасты во всем мире сейчас размышляют о намерениях правительства Германии. Продажа монет неизбежна или это просто внутренняя реструктуризация запасов?

Феномен изъятия цифровых активов правительствами, а затем перемещения больших объемов биткоинов не нов. Недавно в США также были переведены биткоины на сумму $1 млрд, которые были конфискованы в результате взлома Bitfinex. Подобные трансферы всегда вызывают волнения и спекуляции на рынке.

Что касается Германии, то самые значительные объемы монет были конфискованы в 2022 году. Тогда совместными действиями немецкие власти со следователями в пяти странах Восточной Европы ликвидировали международную преступную сеть кибермошенников. Годы расследований предшествовали общеевропейским обыскам колл-центров, частных и коммерческих помещений в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.

Были арестованы пятеро подозреваемых и изъяты более 500 компьютеров, мобильных телефонов и других электронных устройств и документов. Конфискованные активы на десятки миллионов долларов — со счетов, наличными, биткоин-кошельками. Преступная сеть «Milton Group» была в поле зрения правоохранителей в течение многих лет.

Речь идет о коммерческом мошенничестве, создании преступной организации и отмывании денег. Группа работала с так называемым кибертрейдингом с 2016 года. Как сообщили власти, предполагаемые финансовые эксперты консультировали потенциальных жертв о якобы прибыльных инвестициях и финансовых продуктах — в основном в криптовалютах — и таким образом призывали их инвестировать.

Иллюзия учетной записи поддерживается для инвесторов с помощью самых разных платформ и сайтов. Кроме того, успешные сделки и прибыль подделываются, чтобы генерировать дальнейшие инвестиции. Однако если инвестор становится скептиком или требует вывода средств, контакт с ним прекращается. Или утверждалось, что внезапное падение цены активов привело бы к полной потере инвестиций.

Правительство Германии еще не сделало официального заявления по поводу недавних переводов биткоинов. Еще неизвестно, является ли это движение признаком стратегического решения или за ним стоят другие причины.

Криптосообщество по-прежнему воодушевлено и внимательно следит за развитием событий. Между тем последние события в очередной раз демонстрируют высокую волатильность и неопределенность на рынке криптовалют. Подобные крупные транзакции могут оказать существенное влияние на цены и являются ярким примером силы, которой могут обладать крупные биткоин-холдинги.

Вопрос о том, действительно ли правительство Германии планирует продать свои биткоин-активы, остается открытым. Однако можно с уверенностью сказать, что такие шаги привлекут внимание инвесторов и аналитиков и еще больше подогреют дискуссию о роли криптовалют в государственной финансовой стратегии. Ближайшие дни и недели могут внести дополнительную ясность и оказать долгосрочное влияние на направление рынка BTC.

#криптовалюты #германия #биткоин
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