Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ядерный сектор США борется за выживание на фоне конкуренции с Россией и Китаем
Ключевой документ, направленный на восстановление отечественной атомной промышленности, ожидает подписи Джо Байдена.

Сенат США почти единогласно проголосовал за принятие закона ADVANCE, направленного на восстановление отечественной атомной промышленности. По сообщениям СМИ, это крупнейший документ по экологически чистой энергетике с тех пор, как президент Джо Байден установил постановление IRA.

18 июня Сенат США 88 голосами против 2 принял закон, направленный на укрепление отечественного атомного сектора, который все больше отстает от конкурентов. Новые единогласно принятые правила предусматривают снижение сборов, взимаемых Комиссией по ядерному регулированию, ускорение процесса лицензирования новых реакторов и найма ключевых сотрудников. 

Более того, он обязывает госведомство сотрудничать с иностранными регулирующими органами для обеспечения экспорта ядерных технологий за пределы страны, что призвано повысить конкурентоспособность по отношению к России и Китаю. Ожидается, что документ теперь дойдет до президентского стола в Вашингтоне и будет ждать подписи Джо Байдена.

реклама

Напомним, пара новых реакторов AP1000 работает на АЭС «Вогтль» в штате Джорджия с марта. Их строительство началось в 2009 году и с самого начала было сложной задачей из-за многочисленных технических, финансовых и нормативных трудностей. Проект стоил более $30 млрд, а по мере увеличения расходов другие проекты по строительству реактора того же типа в других частях страны были отменены, что также отпугнуло инвесторов.

По данным Reuters, принятие законопроекта может принести пользу сотням частных компаний, включая TerraPower, стартап, соучредителем которого является Билл Гейтс. Компания планирует построить натриевый реактор с жидкосолевым охлаждением стоимостью $4 млрд. Инвестиционный объект планируется построить в Вайоминге, на месте старой угольной электростанции, однако он сталкивается с трудностями при получении ключевого разрешения.

Однако новые правила не были положительно восприняты всеми сторонами. Наблюдатели за энергетическим сектором выразили обеспокоенность по поводу упрощения лицензирования современных ядерных реакторов, в том числе тех, которые используют высокообогащенный уран. Они подчеркивают, что безопасность людей должна и дальше оставаться главным приоритетом в этом процессе.

Растущий спрос на энергию без выбросов привел к новой технологической гонке, в которой Китай явно лидирует благодаря поддержке, включающей ряд стратегий, обеспечивающих широкое финансирование и системную координацию. Не отстает в этом секторе от Китая и Россия.

#сша #технологии #энергетика #аэс #атомная энергетика #атомная промышленность
+
Написать комментарий (0)
Panasonic представила новую версию своего надежного ноутбука Toughbook
Группировка Intelbroker выставила на продажу взломанную базу данных компании AMD
Murex Robotics создают самый маленький и дешевый сетевой коммутатор mrxSwitch v2.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
48
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
16
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2
В США обозначили главное условие для вступления Украины в НАТО
3
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
28
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
200
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
98
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
15

Сейчас обсуждают

Легенда
22:27
да ваще жесть. 99% все писали БП умирает. а тут видиш как всё неоднозначьно. тупо мама с корпусом коротит и всё. я мечта мастеров для ПК. они бы и на бп нагрузили и на маму. а сами резиночки между мам...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Руслан Знамов
22:24
"разработали два жаропрочных коррозионностойких сплава", написано новых, а из чего нет ...
«Ростех» разработал суперсплавы для судовых газотурбинных двигателей
John Doe
22:23
Да главное, чо бы были "поставки" (как их там) между матерью и корпусом. А то со временем краска могла стереться в каком-то месте и лак на матери. Короч, проверь, чтобы не было твоих бугорков, которые...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
ev_ruso
22:19
Шиша когда ты будешь хвастаться не пивасом а каким-нибудь дорогим алкоголем, а то пока кроме двухтысячной на обшарпанном столе мы ничего не видели
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
Легенда
22:19
ну там выемки. бугорки. но всё равно как то коротит. на поддоне щя стоит ваще кайф. всё работает, аж непривычно. во дожили...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
John Doe
22:18
Хреново видно, но вроде не напрямую к корпусу прикручивал.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
ev_ruso
22:14
Не запорет он это дело к бабе мануала не найдет, а методом тыка не то отверстие заюзает
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
dimkahon
22:13
ну скинь свои, если не так
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Легенда
22:12
корпус убрал в сторону. щя пк стоит так до новой мат-платы. ( фото 1) изначально в корпус вставил, выключался пк. как я уже понял мать коротит об корпус и офает систему.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Cowboy Huggies
22:10
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем