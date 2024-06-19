Ключевой документ, направленный на восстановление отечественной атомной промышленности, ожидает подписи Джо Байдена.

Сенат США почти единогласно проголосовал за принятие закона ADVANCE, направленного на восстановление отечественной атомной промышленности. По сообщениям СМИ, это крупнейший документ по экологически чистой энергетике с тех пор, как президент Джо Байден установил постановление IRA.



18 июня Сенат США 88 голосами против 2 принял закон, направленный на укрепление отечественного атомного сектора, который все больше отстает от конкурентов. Новые единогласно принятые правила предусматривают снижение сборов, взимаемых Комиссией по ядерному регулированию, ускорение процесса лицензирования новых реакторов и найма ключевых сотрудников.

Более того, он обязывает госведомство сотрудничать с иностранными регулирующими органами для обеспечения экспорта ядерных технологий за пределы страны, что призвано повысить конкурентоспособность по отношению к России и Китаю. Ожидается, что документ теперь дойдет до президентского стола в Вашингтоне и будет ждать подписи Джо Байдена.

реклама

Напомним, пара новых реакторов AP1000 работает на АЭС «Вогтль» в штате Джорджия с марта. Их строительство началось в 2009 году и с самого начала было сложной задачей из-за многочисленных технических, финансовых и нормативных трудностей. Проект стоил более $30 млрд, а по мере увеличения расходов другие проекты по строительству реактора того же типа в других частях страны были отменены, что также отпугнуло инвесторов.

По данным Reuters, принятие законопроекта может принести пользу сотням частных компаний, включая TerraPower, стартап, соучредителем которого является Билл Гейтс. Компания планирует построить натриевый реактор с жидкосолевым охлаждением стоимостью $4 млрд. Инвестиционный объект планируется построить в Вайоминге, на месте старой угольной электростанции, однако он сталкивается с трудностями при получении ключевого разрешения.

Однако новые правила не были положительно восприняты всеми сторонами. Наблюдатели за энергетическим сектором выразили обеспокоенность по поводу упрощения лицензирования современных ядерных реакторов, в том числе тех, которые используют высокообогащенный уран. Они подчеркивают, что безопасность людей должна и дальше оставаться главным приоритетом в этом процессе.

Растущий спрос на энергию без выбросов привел к новой технологической гонке, в которой Китай явно лидирует благодаря поддержке, включающей ряд стратегий, обеспечивающих широкое финансирование и системную координацию. Не отстает в этом секторе от Китая и Россия.