Подводная лодка проекта 094 «Цзинь» (Type 094, Тип 094) имеет на вооружении до 12 ядерных ракет мощностью до одной мегатонны.

Появление китайских самолетов в воздушном пространстве Тайваня давно стало обычным явлением. Однако в проливе между Тайванем и Китаем китайская атомная подводная лодка появляется нечасто.

Подводная лодка Type 094. Фото: Армия Китая Как сообщают тайваньские СМИ, именно ее и обнаружили местные рыбаки. Они ловили кальмаров. Внезапно появилась китайская атомная подводная лодка – в районе, где глубина моря составляет всего 45 метров. Вскоре после всплытия к подводной лодке подплыл военный корабль. Оба судна продолжили путь вместе в сторону материкового Китая.

Это говорит о том, что на этот раз это не была провокация или угрожающий жест со стороны Китая. Атомные подводные лодки часто появляются у берегов других стран, давая сигнал о том, что ядерная атака может быть нанесена в любой момент. В этом случае поблизости не бывает корабля сопровождения, поскольку это уменьшит эффект внезапности.

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Кроме того, китайская подводная лодка располагалась западнее середины пролива Формоза (пролив между Китаем и Тайванем), ближе к китайскому побережью, чем к тайваньскому. Согласно координатам рыбаков, когда подводная лодка всплыла на поверхность, она находилась примерно в 180 километрах от главного острова Тайвань и почти в 50 километрах от материковой части Китая. Угроза с этой стороны не станет неожиданностью для Тайваня, поскольку ожидается, что большая часть китайских атак будет исходить с материка.

Атомные подводные лодки стараются оставаться под водой как можно дольше, чтобы не позволить противнику проанализировать маршруты и время походов. Это может стать решающим преимуществом в возможных конфликтах, например, при стратегическом размещении морских мин или охоте на подводные лодки.

По фотографиям, сделанным рыбаками, видно, что это атомная подводная лодка Type 094 (класс «Цзинь»). Теоретически это мог бы быть немного усовершенствованный вариант Type 094A. Башня подлодки выглядит как у обычной 094.

Насколько известно, на вооружении Китая имеется 4 Type 094 и 2 Type 094А. Первый вариант Type 094 был поставлен ВМС Китая в 2007 году. Водоизмещение в подводном положении составляет 11 000 тонн. Ее длина составляет 137 метров, а экипаж насчитывает до 140 человек. Дальность похода теоретически бесконечна из-за ядерной тяги.

В то время Соединенные Штаты описали Type 094 как первую атомную подводную лодку Китая, что является частью его ядерной стратегии морского базирования. Type 094 имеет 12 пусковых установок для баллистических ракет. Стандартное вооружение — JL-2. Type 094 патрулируют с этой ракетой с декабря 2015 года.

Ракета весит 42 тонны и имеет длину 13 метров. Запас ее хода составляет 7200 километров. JL-2 обычно оснащена ядерной боеголовкой. Её взрывная сила составляет одну мегатонну. Для сравнения: атомная бомба, которую США сбросили на Хиросиму, имела мощность взрыва 13 килотонн (0,013 мегатонны).

В качестве альтернативы JL-2 может быть оснащена взрывными устройствами разделяющегося действия с РГЧ. JL-2 должна быть способна нести до 8 единиц, каждая весом до 150 килотонн. Type 094 не требуется полностью всплывать для стрельбы JL-2.

С 2022 года JL-2 постепенно заменяется ракетой-преемницей JL-3 в Type 094. Запас хода должен составить до 10 000 километров. По умолчанию она должна иметь ядерную боеголовку с тремя и более РГЧ. Взрывная сила неизвестна.

В настоящее время неизвестно, действительно ли у подводной лодки возникла проблема. Китай обычно не комментирует проблемы со своей армией. В любом случае погружаться с атомной подводной лодкой на море, глубина которого местами составляет всего 45 метров, рискованно.

В 2021 году аналогичное движение китайской атомной подводной лодки наблюдалось в проливе Формоза. И уже тогда эксперты задавались вопросом, почему судно выбрало именно этот маршрут.

Этот маршрут является кратчайшим сообщением между китайской базой подводных лодок на одном из островов Хайнань на юге и основными доками на севере. Подводные лодки обычно перемещают с базы в док для проведения капитального ремонта или переоборудования.

Однако подводные лодки также могут плыть на восток вокруг Тайваня, а не через мелководный пролив Формоза, который занят гражданским судоходством. К востоку от Тайваня глубина достигает более 500 метров. Возможно, проводились срочные работы по техническому обслуживанию, поэтому подводной лодке было приказано следовать кратчайшим и безопасным маршрутом для причаливания.