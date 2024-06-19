С помощью искусственного интеллекта новые материалы можно анализировать в рекордно короткие сроки. Так был проанализирован состав нового магнита компании Materials Nexus.

Магниты являются центральным компонентом перехода к более экологичному образу жизни. Они встречаются практически во всех электрических устройствах, играют важную роль в двигателях электромобилей и незаменимы при выработке электроэнергии.



Проблема в том, что такие постоянные магниты (изделия из твердых сплавов, сохраняющие магнитную силу продолжительное время) состоят, помимо прочего, из редкоземельных металлов – в основном из диспрозия или неодима. Поскольку спрос увеличивается, это не только делает их дорогими, но и уязвимыми для проблем в цепочке поставок.

В поисках альтернативных магнитов компания Materials Nexus из Великобритании прибегла к ИИ и в рекордно короткие сроки исследовала новый магнит. Сообщается, что он не содержит редкоземельных элементов.

Диспрозий — редкоземельный элемент, встречающийся в обычных магнитах. Фото: WikiMedia

ИИ проанализировал более 100 миллионов различных составов нередкоземельных материалов, пишет компания в пресс-релизе.

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Сообщается, что новый постоянный магнит можно идентифицировать, спроектировать, синтезировать и протестировать менее чем за 3 месяца. Это в 200 раз быстрее, чем традиционным способом без использования новейших технологий.

Новый магнит, который компания называет MagNex, существенно дешевле в производстве. В ходе производства материальные затраты удалось сократить на одну пятую часть. Кроме того, утверждается, что выбросы CO 2 на 70% ниже, чем при производстве обычных магнитов.

Неодим, редкоземельный металл, часто является компонентом широко используемых постоянных магнитов. Фото: WikiMedia

Компания Materials Nexus не раскрыла, насколько высока общая стоимость производства MagNex. По всей вероятности, сначала придется разработать промышленный процесс производства нового магнита.

Также нет информации о том, когда можно было бы использовать такой магнит. Кроме того, не разглашается, из каких материалов на самом деле изготовлен MagNex.

Однако в британской компании подчеркивают, что подобные процессы поиска новых материалов, поддерживаемые ИИ, призваны произвести революцию в отрасли. Подобно магниту, новые составы для полупроводников, сверхпроводников, катализаторов и покрытий также можно найти с минимальными усилиями и в рекордно короткие сроки.