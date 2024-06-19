США на хотят готовить украинских пилотов F-16 из-за опасения ответного шага России в случае эскалации конфликта. Кроме того, у украинцев проблемы с английским языком и начальными навыками пилотирования.

США намеренно затягивают процесс подготовки украинских пилотов боевых самолетов F-16, говорит председатель украинского специального парламентского комитета по вооружению и боеприпасам Александра Устинова. На слова чиновника обратил внимание портал Defence24.

Утверждается, что задержка связана с опасениями Вашингтона по поводу реакции Москвы на появление многочисленных F-16 в зоне СВО и последующую эскалацию конфликта между НАТО и Россией.



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По имеющимся данным, 8 украинских пилотов F-16 сейчас проходят обучение на курсах повышения квалификации в США, еще 12 – в Дании. 20 обученных пилотов недостаточно для того количества самолетов, которое Киев планирует получить. Дания, Норвегия и Нидерланды на данный момент заявили о передаче в дар как минимум 60 истребителей.

Киев якобы запросил у США как минимум 10 дополнительных мест на курсах обучения пилотов F-16, но ему отказали, объяснив это отсутствием свободных мест на данный момент. Американцы утверждают, что оставшиеся места заняты пилотами из других стран и больше выделить учебные места украинцам они не могут. Они также указывают на то, что у украинцев проблемы с английским языком и навыками пилотирования.

Сообщается, что в ближайшее время откроется авиационная школа, где украинские пилоты пройдут финальную подготовку. Речь идет об авиационной школе, которая сейчас создается в Румынии.

Многие украинские пилоты также проходят первичную подготовку во Франции и Великобритании. Часть из них со временем сядет за штурвал F-16, а те, кому не хватит мест на курсах, вероятно, будут учиться летать на Mirage 2000, которые недавно пообещали Украине французы. Согласно заявлениям президента Макрона, первые украинские пилоты должны быть готовы к концу этого года. Однако в этой ситуации можно задаться вопросом, почему была отложена передача Украине истребителей JAS-39.

В настоящее время информация о сроках поставок F-16 в Украину и количестве подготовленных пилотов неоднозначна.