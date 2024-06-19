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kosmos_news
Спутник приблизился к гигантскому куску космического мусора на расстояние 50 метров
Облет состоялся в рамках проекта по утилизации космического мусора. Аналогичный проект запускает и швейцарский стартап Clearspace.

Космический мусор является растущей проблемой на околоземной орбите. Поэтому организации и компании по всему миру пытаются разработать методы вывода неконтролируемых остатков ракет и старых спутников из опасной зоны. Очистка космического мусора — заявленная цель швейцарского стартапа Clearspace.
Источник изображения: Astroscale
В настоящее время частная компания Astroscale достигла еще одной вехи в своих попытках очистить орбиту от космического мусора. Её спутник Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) находился в пределах 50 метров от старой верхней ступени ракеты. Как сообщает компания, это было задокументировано на фото.
Разгонный блок ракеты H-IIA находится на высоте 600 км от Земли. Источник изображения: Astroscale
Разгонный блок ракеты представляет собой остатки ракеты H-IIA-202, стартовавшей 23 января 2009 года с космодрома Танегасима в Японии. Он вывел на околоземную орбиту 8 японских спутников, и с тех пор верхняя ступень вращается вокруг Земли как космический мусор. Имея длину 11 метров, диаметр 4 метра и вес 3 тонны, он может нанести серьезный ущерб при столкновении.

Цель состоит в том, чтобы побудить такие объекты быстрее вернуться в атмосферу. Одна из проблем заключается в том, что они не были созданы для этой цели и поэтому не имеют никаких устройств, к которым мог бы, например, пристыковаться спутник. Записи необходимы для анализа движений и свойств части ракеты.

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Фотография с высоты 50 метров была сделана 23 мая, но опубликованы компанией только в середине июня. На следующем этапе ADRAS-J совершит дальнейшие пролеты и соберет больше данных изображений. Спутник летит по спирали вокруг объекта. Последний шаг — провести анализ с помощью LiDAR, чтобы разместить спутник перед кончиком ракеты. Для этого необходимы ранее собранные данные, чтобы согласовать движение спутника с движением ракеты.

Между тем стартап Clearspace также поставил перед собой цель освободить космос от мусора. Швейцарская компания, основанная в 2018 году, недавно объявила о своей первой официальной миссии. Она запланирована на вторую половину 2026 года и финансируется Европейским космическим агентством. В рамках миссии Clearspace-1 космический корабль будет сопровождать часть мусора, а затем утилизировать его.

Clearspace заявила в пресс-релизе, что космический мусор, который необходимо удалить в рамках миссии, представляет собой часть полезной нагрузки, оставленной после запуска ракеты в 2013 году.

Простая форма 112-килограммового объекта, масса которого аналогична массе небольшого спутника, предназначена для демонстрации технологий космического корабля Clearspace, включая 4 робота-манипулятора.

После анализа первой миссии возможны более сложные миссии с несколькими захватами объектов за полет.
Космический аппарат будет запущен на ракете Vega-C французской космической компании Arianespace. Ракета Vega-C уже дважды запускалась. Первый полет был успешным в июле 2022 года, а второй запуск 20 декабря провалился через несколько минут из-за аномалии. После завершения миссии космический корабль вместе с обломками войдет в атмосферу Земли и там сгорит.

#космос #спутник #космический мусор
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