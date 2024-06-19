Знаменитый рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake (или Дрейк), сделал ставку на исход спортивных событий в биткоинах, показав растущее влияние криптовалют на индустрию развлечений.

Дрейк, знаменитый рэпер и музыкальный магнат, известен своим роскошным образом жизни и рискованными ставками. Теперь он отважился окунуться в мир криптовалют, поставив огромную сумму в биткоинах на крупные спортивные события. Об этом музыкант написал в своих соцсетях и выложил скриншоты со ставками.







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Его последнее участие в индустрии криптовалют привело его к тому, что он сделал гигантскую ставку в биткоинах на финал НБА. Дрейк сделал впечатляющую ставку в BTC в размере $500 000 на победу «Даллас Маверикс». Эта ставка в случае успеха принесла бы ему $1,375 млн. Но удача была не на его стороне. «Бостон Селтикс» выиграли пятую игру со счетом 106–88, положив конец мечте Дрейка об огромном выигрыше.

Но Дрейк не сдавался. Параллельно со своей ставкой на НБА он поставил еще $500 000 в биткоинах на победу «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли НХЛ. И здесь на кону стоит внушительная сумма: в случае успеха «Ойлерз» его прибыль составит $1,025 млн. После ночного матча 19 июня в серии до четырех побед впереди «Флорида» — 3–2. Это значит, что шансы на выигрыш Дрейка не очень высоки.

В своих комментариях в соцсетях Дрейк преуменьшил риск потерь, но было ясно, что статус его ставок далеко не определен. Его высокие ставки и связанные с ними потери подчеркнули чрезвычайную волатильность и риски ставок с участием криптовалюты. Первые ставки Дрейк делал при цене биткоина выше $70 000, а сейчас цена монеты опускается ниже $66 000.

Ставки Дрейка посредством BTC являются наглядным примером растущего пересечения криптовалют и массовых развлечений. Они показывают, как даже богатые и известные люди подвержены непредсказуемым колебаниям рынка криптовалют. Хотя вероятность крупных выигрышей существует, проигрыши Дрейка также подчеркивают риски, присущие этим типам ставок.

История ставок Дрейка иллюстрирует, как динамика и непредсказуемость рынка влияет даже на самых богатых и влиятельных людей. Оправится ли Дрейк от неудач со своими проигрышами, еще неизвестно, но одно можно сказать наверняка: его участие в индустрии криптовалют будет продолжать привлекать к себе внимание.





